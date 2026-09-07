Filistinli kadının son kucaklaşması: Zeytin ağacının ardındaki ağır kader

Batı Şeria'da kameraya yansıyan bir an, bir halkın toprak ve geçim kaynağıyla olan acısını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistinli bir kadın, toprağındaki zeytin ağacını son kez kucaklayarak, onun yok edilişini gözyaşlarıyla izledi.

Olay, Cenin şehrinin güneyindeki Arraba bölgesinde, Arraba ve Ya'bad kasabalarını birbirine bağlayan yol yakınında meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, İsrail askeri araçları bölgedeki zeytin ağaçlarını kökünden sökmeye başladı.

Sadece bir ağaç değil, bir ailenin rızkı

Fotoğraftaki kadının hareketi basit bir veda değil. Filistin'in kırsal bölgelerinde zeytin ağaçları, birçok aile için tarım, gıda ve gelir kaynağı olarak kabul edilir.

Reuters tarafından paylaşılan olay detaylarında, Arraba'daki arazi sahipleri zeytinlikleri aile geçim kaynağı olarak kullandıklarını belirtti. Bazı ağaçların 50-70 yıllık olduğu ifade edildi.

Yerel arazi sahiplerinden biri Reuters'a, «Bu ağaçlar bizim gelir kaynağımız» diyerek durumu vurguladı.

Bu nedenle bir ağacın yok edilmesi, çiftçi için sadece bir tarım objesinin kaybı değil, aynı zamanda gelecek sezonlardaki gelirin azalması anlamına da gelebilir.

Ne oldu?

Haberlere göre operasyon 1 Eylül 2026'da başladı ve ertesi gün de devam etti.

Bilgi Detay Bölge Arraba, Cenin güneyi Olay Zeytin ağaçlarının sökülmesi Zaman Eylül 2026 başı Arazi Yaklaşık 200-223 dönüm civarında Ağaçlar Bazıları 50-70 yıllık Sebep İsrail tarafı güvenlik ve planlama ile ilgili gerekçeler sundu

Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusu operasyonun «sistematik bir planlama süreci» sonrasında gerçekleştirildiğini belirtti. Filistinli arazi sahipleri ise ağaçların yok edilmesinin geçim kaynaklarına ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Yol yapımı ve arazi meselesi

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, ağaçların sökülmesi Arraba ile Ya'bad'ı birbirine bağlayan yol boyunca gerçekleştirildi.

«Kudüs» gazetesi, operasyonların askeri koruma altında yürütüldüğünü ve onlarca çiftçi ailesinin geçimini etkilediğini yazdı. Yerel yönetim ve arazi sahipleri, çalışma alanının 200 dönümden fazla bir alanı kapsadığını belirtti.

Bununla birlikte, bu olayla ilgili tarafların yorumları birbirinden farklıdır. Bu nedenle ağaçların sökülme nedenleri söz konusu olduğunda, resmi İsrail pozisyonu ile yerel Filistinlilerin beyanlarını ayrı ayrı belirtmek önemlidir.

Zeytin ağacı Filistinliler için neden önemli?

Zeytin ağacı, Filistin kırsal yaşamında ekonomik önemin yanı sıra kültürel ve sembolik bir anlama da sahiptir.

Birçok aile için zeytinlikler, nesilden nesile aktarılan toprak ve emek mirasıdır. Ağaçların bir kısmı onlarca yıl boyunca özenle bakılmıştır.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2025 yılında Batı Şeria'da İsrail yetkilileri ve yerleşimcilerle bağlantılı saldırılar sonucunda 35.273'ten fazla ağaç söküldü, zarar gördü veya buldozerlerle yok edildi. Bunların yaklaşık 26.988'i zeytin ağacıydı.

Bu rakamlar, zeytinlik meselesinin Batı Şeria'daki çatışmanın sadece bir epizodu olmadığını gösteriyor.

En etkileyici kare

Ancak Arraba'daki olayı dünya kamuoyuna ulaştıran ana görüntü rakamlar değil, tam olarak bu kadının ağacı kucakladığı andı.

Ağaç gövdesine yaslanarak gözyaşlarını gizleyemiyor. Etrafta ise zeytinlikler, ağır iş makineleri ve yok edilmek üzere olan ağaçlar var.

İlk bakışta bu, bir insanın ağaçla vedalaşmasıdır.

Ancak Filistinli çiftçiler için bu ağaç toprak, emek, hatıra ve geçim kaynağı ile bağlantılıdır.

Bu olay ne anlama geliyor?

Arraba'daki olay, Batı Şeria'da toprak ve tarım etrafındaki çatışmaların ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bir tarafta İsrail tarafı güvenlik ve bölge planlaması ile ilgili gerekçeler sunuyor. Diğer tarafta ise Filistinli arazi sahipleri, tarım ve geçim kaynaklarının yok edildiğini belirtiyor.

Bu nedenle fotoğraftaki kadının kucaklayışı sadece bir ağaç için duyulan üzüntü değildir. O, Batı Şeria'da toprak, mülkiyet, geçim ve insanın kendi toprağıyla olan ilişkisi etrafında devam eden çatışmanın sembolik bir görüntüsü haline geldi.

En acı tarafı ise şudur: kadının kucakladığı ağaç için bu veda birkaç dakikalık bir durum olabilir, ancak ailesi için ağacın kaybı, yıllar boyunca hissedilecek ekonomik ve ruhsal bir yıkım anlamına gelebilir.