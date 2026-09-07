Merab Dvalishvili kariyerindeki en zorlu rakibini açıkladı

UFC yıldızı ve eski şampiyon Merab Dvalishvili kariyeri boyunca karşılaştığı en zorlu, en çetin ve en güçlü rakibinin kim olduğunu açıkladı. Birçok dövüş tutkunu ve uzman, Gürcü sporcunun en büyük sınavı olarak Rus eski şampiyon Petr Yan ile yaptığı 5 rauntluk şiddetli mücadeleyi gösterirken, Dvalishvili herkesin tahminlerini boşa çıkardı. Ünlü "Beyond The Win" podcast'ine konuk olan dövüşçü, Brezilyalı efsane ve eski şampiyon Jose Aldo'nun kendisi için en karmaşık engel olduğunu samimiyetle itiraf etti.

Neden Petr Yan değil? Hayranları şaşırtan seçim

Dvalishvili, uzun yıllara dayanan kariyerindeki en büyük sınavından bahsederken Brezilyalı rakibinin seviyesini övgüyle anlattı:

Beklenmedik cevap: «Bu seçim konusunda Jose Aldo'nun ismini verirdim», diyerek çoğu kişinin beklediği Petr Yan seçeneğini reddetti Dvalishvili;

Aldo'nun zirve dönemi: «O dönemde harika bir formdaydı. Benim sıkletimde üst üste üç galibiyet alarak şampiyonluk için iddialı bir konumdaydı», diye hatırladı dövüşçü;

UFC 278 tarihi: Ağustos 2022'de düzenlenen "UFC 278" turnuvasındaki bu karşılaşmada Merab, hakemlerin oybirliğiyle galip gelse de oktagonda her saniye için büyük bir mücadele vermek zorunda kalmıştı.

«Onu yere indirmek çok zordu»: Aldo'nun kırılmaz savunması

Merab Dvalishvili'nin meşhur "baskı kurma" ve güreş taktikleri Aldo'ya karşı tam olarak işlememişti:

Takedown'lara karşı mükemmel savunma: «Onu yere (partere) indirmek benim için çok ama çok zordu», dedi Merab; rakiplerini genellikle hızla yere seren güreş stilinin Aldo'nun ustalığı karşısında zorlandığını kabul ederek;

Tecrübe baskısı: «O dönemde bana kıyasla çok ama çok büyük bir tecrübeye sahipti. Onun her hareketinde uzun yıllara dayanan şampiyonluk okulunu gördüm», diye vurguladı;

Sonsuz saygı: Gürcü dövüşçü, kariyeri boyunca hiçbir rakibine karşı Aldo'ya duyduğu kadar büyük bir saygı ve hürmet hissetmediğini açıkladı.

«Hem sevinç hem hüzün»: Çocukluk kahramanını yenmenin dramı

Bir efsaneye karşı galip gelmek, sporcunun kalbinde çelişkili duygular uyandırmış:

Kahramanına karşı dövüş: «Evet, onu yendim ve bu bana hem büyük bir sevinç hem de derin bir hüzün verdi», dedi Dvalishvili;

Efsanenin mağlubiyeti: Açıklamasına göre, gençliğinden beri örnek aldığı ve MMA dünyasında gerçek bir simge haline gelen kahramanının mağlup olmasına bizzat sebep olmak ruhen ağır gelmiş;

Terbiye ve samimiyet: Dvalishvili'nin rakiplerini tarafsız değerlendirmesi ve yendiği efsanelere dahi bu denli saygı göstermesi hayranlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Sizce Jose Aldo, Merab Dvalishvili için gerçekten Petr Yan ve Sean O'Malley'den daha tehlikeli ve yetenekli bir rakip miydi? Aldo'nun güreşe karşı meşhur savunmasının MMA tarihindeki en güçlü kalkan olduğuna katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!