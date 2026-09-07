LG televizörlerindeki açıklar: ses kaydı ve güvenlik sorunları

·5·Teknoloji
LG televizörlerindeki açıklar: ses kaydı ve güvenlik sorunları

Modern akıllı cihazların güvenliği bir kez daha uzmanların odak noktası haline geldi. Gamers Nexus ve bağımsız siber güvenlik uzmanları tarafından yürütülen kapsamlı bir inceleme, LG televizyonlarının webOS işletim sisteminde potansiyel olarak tehlikeli özellikler ve güvenlik açıkları olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, özel istismar yöntemleri kullanılarak televizyonun ekranı kapalıyken bile ses kaydı yapmaya zorlanabileceği anlaşıldı. Bu durum Ixbt.com tarafından bildirildi.

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, yapılan deneyler LG şirketinin kullanıcılarının konuşmalarını sürekli olarak gizlice kaydettiğini veya bunları kendi sunucularına aktardığını kanıtlamamaktadır. Uzmanların tespit ettiği ses kaydı imkanı, sistemin standart bir işlevi değil, webOS'teki mevcut güvenlik açıklarının istismar edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Yine de tespit edilen sorunlar, kullanıcı gizliliği konusunda bir dizi soru işareti yaratmaktadır.

Araştırma detayları ve ağ etkinliği

Test sürecinde, 2025 model OLED G5 nesli de dahil olmak üzere birçok LG cihazı incelendi. Yazılım ve ağ trafiği analizi sırasında, cihazın yerel ağdaki diğer cihazları; dahili IP ve MAC adresleri, cihaz adları ve sinyal karakteristikleri dahil olmak üzere aktif olarak taradığı tespit edildi. Ayrıca yakındaki Wi-Fi ağları, bunların SSID bilgileri, kanalları ve sinyal seviyeleri hakkında da veri toplandığı kaydedildi.

Araştırmacılar tüm ağ trafiğinin şifresini tamamen çözemedikleri için, iletilen her paketin tam içeriğini ve amacını kesin olarak belirleyemediler. Buna rağmen, toplanan standart telemetri hacmi ve yerel ağdaki etkinlik, güvenlik uzmanlarının dikkatini haklı olarak çekti.

ACR teknolojisi ve reklam analizi

İnceleme sırasında, kullanıcının ne izlediğini belirlemeye yönelik Automatic Content Recognition (ACR) teknolojisine de özel önem verildi. Bu sistem, ses ve video içeriğinin dijital izlerini oluşturarak bunları bir veritabanı ile karşılaştırır. Elde edilen veriler, analiz ve reklam kişiselleştirme amacıyla kullanılabilir.

Edinilen bilgilere göre, ACR işlevi HDMI üzerinden bağlanan harici cihazlardaki içeriklerin izlenmesi sırasında da çalışabilmektedir. Toplanan telemetri verileri LG Ad Solutions reklam birimine yönlendirilebilir. Ancak bu mekanizmayı, mikrofonun bir güvenlik açığı yoluyla kaydedilmesi durumuyla karıştırmamak gerekir.

Mikrofon güvenliği ve uzman tavsiyeleri

Araştırmanın en ciddi kısmı, webOS güvenlik açıklarına odaklandı. Deney sırasında uzmanlar, bağlı mikrofondan ekran görsel olarak kapalıyken bile ses kaydı almayı başardılar. Cihaz ağdan çıkarıldığında bile kaydedilen ses, yerel hafızasında saklandı ve daha sonra bulunan açıklar sayesinde bu dosyaya erişim sağlandı.

Şu anda araştırmacılar, sorumlu ifşa (responsible disclosure) prosedürlerine uygun olarak üreticiye açıkları gidermesi için zaman tanımaktadır, bu nedenle bazı detaylar henüz açıklanmamaktadır. Gamers Nexus, veri toplamayı mümkün olduğunca sınırlamak isteyen kullanıcılara Smart TV'lerini internetten ayırmalarını ve yayın hizmetleri için harici bir medya oynatıcı kullanmalarını tavsiye etmektedir.

LGWebOSSiber GüvenlikTeknolojiSmart TV
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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