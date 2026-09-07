“Güzel oyun değil, sadece galibiyet lazım!”: Mourinho, Inter maçı öncesi patladı

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan temsilcisi Inter'e karşı oynanacak kritik ve prestijli maç öncesinde sert bir açıklama yaptı. İspanya'nın saygın gazetesi Marca'ya röportaj veren Portekizli teknik adam, popüler "güzel futbol" anlayışını bir kenara bırakarak, hedefin sadece sonuç ve üç puan olduğunu açıkça vurguladı. "Kralın Kulübü"nün hocası, eski takımına karşı oynayacakları maçta hiçbir taviz olmayacağını ve Madrid'e gelişindeki tek amacının Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak olduğunu belirtti.

Betis dersi: Mourinho neden güzel futbolu reddetti?

Real'in hocası, yakın zamanda La Liga'da kaybedilen puanlardan doğru dersleri çıkardı:

Estetik değil, sonuç önemli: “Güzel oyun oynamak istediğimi söyleyebilirdim. Ama hayır! Takımımın Betis maçında olduğu gibi iyi oynayıp kaybetmesini istemiyorum. Yarın kazanmak istiyorum,” diyerek felsefesini kararlı bir şekilde ifade etti Mourinho;

Hataları tekrarlamamak: Teknik direktör, güzel kombinasyonların ve topa sahip olmanın her zaman sonuç garantisi olmadığını, taraftarların yine de galibiyete ve puan durumundaki yere ihtiyaç duyduğunu vurguladı;

Pragmatik yaklaşım: Mourinho, kendine has "Special One" tarzıyla rakibin güçlü yönlerini kırarak, pragmatik taktiklerle sahadan sadece zaferle ayrılmayı planlıyor.

Real ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: Mutlak ve tek hedef

José Mourinho, Madrid kulübündeki ana misyonu hakkında konuştu:

Şampiyonlar Ligi kupasına odaklanmak: “Elbette Real ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Burada çalıştığım sürece kupayı kazanmak benim tek ve ana hedefimdir,” dedi;

Tarihi rekora doğru: Mourinho, üç farklı takımla bu prestijli kupayı kazanarak tarih sayfalarında kalıcı bir yer edinmeye kararlı;

Baskı altındaki takım: Şampiyonlar Ligi'nde her hatanın pahalıya mal olacağını iyi bilen Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerinden maksimum düzeyde soğukkanlılık talep ediyor.

Eski takıma karşı prestijli düello: 8 Eylül'deki heyecan

Real Madrid ve Inter arasındaki karşılaşma özel bir drama ve duygu yüklü:

Tarihi bağlar: Mourinho, 2010 yılında Inter ile "treble" yaparak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu için, Milano ekibine karşı oynanacak maç onun için sıradan bir karşılaşma değil;

Takvim ve tarih: Real Madrid ile İtalyan devi Inter arasındaki belirleyici maç 8 Eylül tarihine ayarlandı;

Taktiklerin çatışması: İki üst düzey kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmalarından biri olan bu maçın, gruptaki liderlik kaderini büyük ölçüde belirlemesi bekleniyor.

Sizce José Mourinho'nun "güzel oyundan ziyade pragmatik galibiyet daha iyidir" görüşü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferi için doğru bir yol mu, yoksa Madrid'in talepkar taraftarları güzel ve hücum futbolunu beklemeye haklı mı? 8 Eylül'deki Real Madrid - Inter karşılaşmasında hangi takım galip gelir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!