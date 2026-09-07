Dizüstü bilgisayarlar için 96 GB kapasiteli LPDDR5X LPCAMM2 bellek modülü tanıtıldı

·3·Teknoloji
Dizüstü bilgisayarlar için 96 GB kapasiteli LPDDR5X LPCAMM2 bellek modülü tanıtıldı

Crystal Memory Technology şirketi, modern dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir bilgisayarlar için tasarlanmış yenilikçi LPDDR5X LPCAMM2 RAM modülünü resmen tanıttı. Ixbt.com'a göre, bu gelişmiş cihazın en üst sürümü 96 GB kapasiteye sahip ve veri aktarım hızı saniyede 9600 MT/s'ye kadar ulaşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni bellek formatı, son derece kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. Üretici, modülün boyutlarının sadece 78×23×3 milimetre olduğunu belirtiyor. Bu durum, en ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda bile başarıyla kullanılabilmesini sağlıyor.

Teknik avantajlar ve verimlilik

Tanıtılan LPCAMM2 modülü, geleneksel DDR5 SO-DIMM formatındaki belleklerle karşılaştırıldığında bir dizi önemli avantaja sahip. Özellikle yeni çözüm, anakartın bellek için ayrılan alanını yaklaşık yüzde 60 oranında azaltmaya olanak tanıyor.

Ayrıca, enerji tüketimi yüzde 50 azalırken, genel enerji verimliliği yaklaşık yüzde 70 oranında arttı. Bu yüksek sonuçlara, daha kısa sinyal iletim hatları ve doğrudan bağlantı arayüzleri sayesinde ulaşıldı.

Bu yapısal yaklaşım, yüksek hızlarda bile sinyal bütünlüğünün tam olarak korunmasını sağlıyor. Sonuç olarak modül, yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimini bir araya getiriyor; bu da performans odaklı dizüstü bilgisayarlar için oldukça önemlidir.

Model serisi ve gelecek beklentileri

Üretici, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sadece en üst sürümle sınırlı kalmadı. 96 GB kapasiteli amiral gemisi modifikasyonun yanı sıra, kullanıcılara 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteli seçenekler de sunuluyor.

Şu anda Crystal Memory Technology, yeni bellek modüllerini dünyanın önde gelen kişisel bilgisayar üreticilerinin platformlarında test etti. Uyumluluk testlerinin başarıyla tamamlanması nedeniyle, yakın gelecekte bu gelişmiş belleğe sahip ticari dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkması bekleniyor.

LPCAMM2LPDDR5XRAMDizüstü BilgisayarlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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