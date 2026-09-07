Apple'ın beklenen lansmanı ve ilk katlanabilir iPhone hakkında bilinenler

·1·Teknoloji
Apple'ın beklenen lansmanı ve ilk katlanabilir iPhone hakkında bilinenler

Apple'ın yaklaşan yıllık lansmanı, teknoloji dünyasında son yılların en çok beklenen etkinliklerinden biri haline geldi. 9 Eylül'de yapılması planlanan bu etkinlik, sadece yeni cihazlar değil, aynı zamanda şirket yönetimindeki değişiklikler bağlamında da büyük önem taşıyor. ixbt.com verilerine göre, bu kez kullanıcıları bir dizi yeni cihaz, özellikle de markanın tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefon bekliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

İlk katlanabilir iPhone ve teknik özellikleri

Samsung'un ilk katlanabilir telefonunu tanıtmasından beş yıldan fazla bir süre sonra, Apple da bu pazara giriş yapıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın bildirdiğine göre, yeni cihaz son derece yüksek kaliteli bir tasarıma sahip olacak, cebe rahatça sığacak ve açıldığında geniş, iPad benzeri bir ekrana dönüşecek. Akıllı telefonun dış tarafında 5.5 inç, açıldığında ise 7.8 inçlik bir ekranla donatılması bekleniyor.

Cihazın kompaktlığını korumak amacıyla mühendisler bazı kısıtlamalara gittiler. Özellikle ixbt.com'un haberine göre, bu model telefoto kameradan yoksun olacak ve ana ile ultra geniş açılı çift kamera sistemiyle sınırlı kalacak. Ayrıca, alandan tasarruf etmek için Face ID teknolojisinden vazgeçilerek, yerine yan tuşa entegre edilmiş bir Touch ID sensörünün kullanılacağı tahmin ediliyor.

Katlanabilir akıllı telefon, kullanıcılara iki uygulamayı aynı anda yan yana açıp çalıştırma imkanı veren çoklu görev modunu destekleyecek. Açıldığında küçük bir tableti andırmasına rağmen, iPadOS değil, standart iOS işletim sistemiyle çalışacak. En önemlisi, diğer üreticilerin karşılaştığı ekranın ortasındaki belirgin katlanma izinin, Apple cihazında neredeyse görünmez bir seviyede çözüldüğü belirtiliyor.

Fiyat politikası ve diğer beklenen cihazlar

Böyle bir inovatif teknolojinin ucuz olmayacağı kesin. Kaynaklara göre, yeni katlanabilir iPhone'un fiyatı 2000 ABD dolarını aşabilir. Bu fiyat çoğu kişi için yüksek görünse de, 3500 dolarlık Apple Vision Pro başlığından daha ucuzdur. İlk testleri gerçekleştiren kullanıcılar, cihazın genel izleniminin olumlu olduğunu belirttiler.

Eylül ayındaki lansmanda sadece katlanabilir telefonla sınırlı kalınması planlanmıyor. ixbt.com verilerine göre, etkinlikte yeni nesil AirPods kulaklıkları, HomePod hoparlörleri ve iPhone 18 serisine dair yeniliklerin de duyurulması bekleniyor. Apple'ın alışılmışın dışında, önce iPhone 18 Pro ve Pro Max gibi üst düzey modelleri, standart iPhone 18 cihazını ise altı ay sonra piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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