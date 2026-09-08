Alvaro Morata İspanya milli takımındaki geleceğine nokta koymadı

Tecrübeli forvet Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası zaferinin dışında kalmasına rağmen milli takımdaki kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını açıkladı. Como kulübünden Leganes'e kiralanan futbolcu, takımın turnuvadaki başarısını dışarıdan takip etse de milli takım kapılarını kapatmadığını vurguladı. Cadena SER'in El Larguero programına verdiği röportajda forvet, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Aslında teknik direktör Luis de la Fuente, geniş kadro açıklanmadan önce forveti arayarak onu Dünya Kupası'na götüremeyeceğini şahsen açıklamıştı. Cadena SER'in haberine göre Morata, bu kararı anlayışla karşıladı ve turnuva öncesinde gereksiz bir gürültü koparmamak adına durumu sakinlikle kabul etti. Teknik direktörün tercihine saygı duyarak takıma dışarıdan tam destek verdi.

Dünya Kupası ve teknik direktörle görüşme

Morata, her futbolcu gibi kendisinin de turnuvaya katılma umudunu son ana kadar taşıdığını itiraf etti. "Elbette Dünya Kupası'nda olmayı çok isterdim. Ancak New York'a gidip milli takımdaki ilk adımlarını birlikte attığımız birçok genci gördüm. Yıl farklı geçseydi ne olurdu diye düşünebilirsiniz ama bunun bir anlamı yok" dedi.

Ayrıca takımdaki rekabetin çok yoğun olduğunu ve teknik direktör Luis de la Fuente için de bunun zor bir seçim olduğunu belirtti. Forvete göre, eğer kadroya dahil edilseydi basın ve kamuoyu tarafından gereksiz sorular ve baskı oluşabilirdi. Bu nedenle kararın takımın huzuru için de uygun olduğunu ifade etti.

Rekabet ve takım arkadaşları için sevinç

Hücum hattındaki rekabet konusuna değinen Morata, takım arkadaşlarının başarısından içtenlikle mutlu olduğunu gizlemedi. Borja Iglesias ve diğer forvetlerin bu zaferi hak ettiğini özellikle vurguladı.

Ayrıca takım arkadaşı Mikel Oyarzabal'ın yeteneğine yüksek değer biçen forvet, Ferran Torres'in golünden ayrı bir keyif aldığını belirtti: "Kendi atmak istediğim golü o attı ve bundan dolayı çok mutlu oldum". Luis de la Fuente ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Morata, teknik direktöre teşekkür ettiğini ve tüm takıma başarılar dilediğini ekledi.

Shuningdek, jamoadoshi Mikel Oyarzabalning mahoratiga yuqori baho bergan forvard Ferran Torresning golidan oʻzgacha zavqlanganini bildirdi: "Men oʻzim urishni istagan golni u kiritdi va bundan behad xursand boʻldim". Luis de la Fuentes bilan boʻlgan suhbat haqida gapirar ekan, Morata murabbiyga minnatdorchilik bildirib, barcha omad tilaganini qoʻshimcha qildi.