Xiaomi 18 Fold amiral gemisi ilk günde rekor satışa ulaştı

Xiaomi'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu tüketiciler arasında beklenmedik bir popülarite kazandı. ixbt.com verilerine göre, Xiaomi 18 Fold modeli daha ön siparişin ilk gününde tamamen tükendi ve satış hacmi önceki nesil cihazlara kıyasla yüzde 310 oranında arttı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu başarı, Xiaomi mühendislerinin uzun süren çabalarının bir sonucu oldu. Şirket yönetimi, bu benzersiz form faktörü üzerinde yaklaşık 20 ay boyunca yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

İleri ekran teknolojileri ve format

Yeni cihaz, kompakt ve büyük katlanabilir cihazlar arasında bir ara seçenek olarak tanıtıldı. Xiaomi 18 Fold, dış tarafında 5,38 inç, iç kısmında ise 7,58 inç yüksek kaliteli ekranlar barındırıyor.

Her iki panel de yaklaşık 2:1 en-boy oranına sahip olup 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken LTPO yenileme hızını destekliyor. Ayrıca, kullanıcıların göz sağlığını korumak için 1440 Hz yüksek frekanslı PWM teknolojisi entegre edildi.

Bu yaklaşım, cihazın katlanmış halde kompaktlığını korurken, açıldığında oldukça geniş bir çalışma alanı sunmasını sağladı.

Yenilikçi işlemci ve bellek

Akıllı telefon teknik açıdan da kökten yeni çözümlerle donatıldı. Xiaomi 18 Fold, 3 nanometre üretim süreciyle üretilen özel XringO3 amiral gemisi çipiyle donatılan ilk cihaz oldu.

Söz konusu işlemci 10 çekirdekten oluşmakta olup, 16 çekirdekli G2-Ultra NX grafik çipi ve 200 TOPS'a kadar performans sağlayan bir nöral ağ işlemcisi içermektedir.

Bunun yanı sıra, bu akıllı telefon Changxin LPDDR6 belleğini kullanan ilk ticari cihaz unvanını aldı. Sonuç olarak Xiaomi, kendi mobil platformunu ve yeni nesil RAM'ini aynı anda piyasaya sürerek bunları mükemmel bir şekilde optimize etti.