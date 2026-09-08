Batı'nın konumu ve küresel sistem zayıflıyor: Sergey Lavrov'un ses getiren açıklaması

·8·Dünya
Batı'nın konumu ve küresel sistem zayıflıyor: Sergey Lavrov'un ses getiren açıklaması

Dünya siyaseti ve ekonomisinde keskin değişimler yaşanıyor ve küresel güç dengesi yeniden şekilleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, «Sama Menshova» internet projesine verdiği röportajda, ABD ve Avrupa'nın küresel arenadaki konumunun hızla zayıfladığını kararlılıkla vurguladı. Peki, Washington'ın küresel stratejisi neyi hedefliyor ve bu durum dünya ekonomisini nasıl etkiliyor? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan, açık bir dünya için mücadele eden BRICS'in konumu ve rekabet ilkelerinin tüm detaylarını açıklayacağız.

ABD ve Avrupa'nın konumunun zayıflaması ve küresel sistemdeki kırılmalar

Lavrov'a göre dünya çoktan çok kutuplu bir hal aldı ve bu süreç durdurulamaz:

  • Amerika ve Avrupa'nın zayıflaması: Amerika'nın dünya ekonomisindeki ağırlığı ve siyasi etkisi azalırken, Avrupa kendi konumunu daha da hızlı kaybediyor;

  • Uluslararası kurumların işlevsizleştirilmesi: Birleşik Devletler, yakın zamana kadar uygulanan küresel sistemi; yani Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nü bozmuştur;

  • Yaptırımlar ve engelleme politikası: Rakip olarak görülen devletlerin dünya ticaretinden faydalanmaması için yaptırımlar uygulanıyor ve en uygun, en ucuz rotalar kesiliyor.

«Dünya her halükarda çok kutupludur; çünkü Amerika, dünya ekonomisindeki ağırlığı ve buna bağlı olarak dünya siyasetindeki etkisi açısından zayıflamaktadır. Avrupa ise konumunu daha da hızlı kaybediyor», dedi Sergey Lavrov.

Çin'i çevreleme stratejisi ve yeni küresel dağılım

Washington'ın yeni siyasi adımları, küresel rekabetin yeni bir aşamasını başlattı:

  • Çin'i sınırlama planı: Amerika, tüm küresel siyasetini Çin'i çevrelemeye odaklayarak, ona gelişme ve büyüme fırsatı vermemeye çalışıyor;

  • Yarı küresel bir sistemin inşası: Birleşik Devletler, Çin ve Rusya ile mücadele etmek ve onların gelişmesini engellemek amacıyla daha fazla ülkeyi yanına çekerek yeni bir yarı küresel sistem kurmayı hedefliyor;

  • Ekonomik ve siyasi rekabet: Rusya'nın ekonomik konumu şimdilik Çin kadar büyük olmasa da, Washington'ın ana baskısına maruz kalıyor.

Geleceğin dünya düzeni ve BRICS'in konumu

Şu anda dünya geleceğinin hangi yöne gideceği konusunda şiddetli bir mücadele yaşanıyor:

  • Açık ve özgür dünya konsepti: Geleceğin dünyası; spor, eğitim ve kültür alanlarında hiçbir yapay engel ve kısıtlama olmaksızın açık olmalıdır;

  • BRICS'in amacı: BRICS, bu dünyanın herkes için açık olmasını ve rekabetin tamamen adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir taraf olarak ortaya çıkıyor;

  • Batı'nın konumu: Sergey Lavrov'un belirttiğine göre, Batılı devletler piyasa koşullarındaki adil rekabetten açıkça korkuyor.

Sizce ABD ve Avrupa'nın küresel siyasetteki etkisinin azalması ve BRICS gibi yeni birliklerin güçlenmesi dünya ekonomisinin geleceğini nasıl değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli analiz makalesini sevdiklerinizle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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