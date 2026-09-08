ABD, Orta Asya ülkelerinden İran ile ticareti durdurmalarını talep ediyor

·12·Dünya
ABD, Orta Asya ülkelerinden İran ile ticareti durdurmalarını talep ediyor

Washington, Tahran'a karşı politikasını sertleştirdi ve bölge ülkelerine yönelik ciddi adımlar attı. Axios'un haberine göre, ABD büyükelçiliklerine Orta Asya ülkelerinden İran ile olan her türlü ticareti derhal ve sistematik bir şekilde durdurmalarını talep etme talimatı verildi. Peki, bu ültimatomun ardında hangi riskler gizli ve Özbekistan'ın İran ile olan ticari ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konu olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ekonomimiz için kritik öneme sahip koridorların net verilerini açıklayacağız.

ABD'nin sert demarşı ve yaptırım riski

Amerikalı yetkililerin açıklamasına göre, İran ile iş yapmaya devam eden devletler, şirketler ve özel şahıslar ağır yaptırımlarla karşılaşabilir ve dolar sisteminden çıkarılabilir.

  • Taleplerin özü: Diplomatik kanallar aracılığıyla İranlı şirketlerin yasa dışı ticari faaliyetlerinin tespit edilmesi ve bunlara son verilmesi talep ediliyor.

  • Orta Asya'nın tepkisi: Şimdilik bölge ülkelerinin bu talebe nasıl bir yanıt verdiği resmi olarak açıklanmadı.

ABD yetkilileri, "İran ile ticarete devam eden her şahıs veya şirket yaptırım altına girebilir ve dolar sisteminden dışlanabilir" uyarısında bulunuyor.

Özbekistan ve İran ticari ilişkilerindeki veriler

Özbekistan'ın İran ile ekonomik iş birliği, toplam dış ticarette büyük bir paya sahip olmasa da lojistik ve altyapı açısından stratejik öneme sahiptir:

Veri türü

Bilgiler ve miktarlar

Ticaret hacmi (Ocak–Haziran 2026)

305 milyon dolar (geçen yıla göre yüzde 37,5 artış)

Doğrudan ticaret payı

Özbekistan'ın toplam dış ticaretinin yüzde 1'inden azı

Ortak projeler

Şu anda 29 yatırım ve üretim projesi yürütülmektedir

Temel çözüm ve transit riski

Çoğu kişinin merak ettiği asıl soru şu: Neden reddedilemez olan bu talep Özbekistan için hassas bir konu olarak görülüyor? En önemli çözüm ve rakam şudur ki, doğrudan ticaret küçük olsa da, Özbekistan'ın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 9'u (teknolojik ekipmanların yüzde 14,8'i dahil) ve ihracatının yaklaşık yüzde 10'u (tekstil ve pamuk lifi) doğrudan İran limanları ve ulaşım koridorları üzerinden geçmektedir.

Sizce ABD'nin bu talebi Orta Asya lojistiğini ve Özbekistan'ın dış ticaret ilişkilerini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve bu önemli analizi sevdiklerinizle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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