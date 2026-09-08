Carlos Tevez: "Messi ve Ronaldo aynı takımda oynamayı kabul etti"

·58·Spor
Carlos Tevez: "Messi ve Ronaldo aynı takımda oynamayı kabul etti"

Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yakında ilk kez aynı takımda sahaya çıkabilir. Bu gelişmeyi, Arjantinli eski futbolcu Carlos Tevez, «Foot Mercato»ya verdiği röportajda açıkladı.

Tevez, Aralık 2026'da Buenos Aires'teki «La Bombonera» stadyumunda bir jübile maçı düzenlemeyi planlıyor. Bu karşılaşmaya kariyeri boyunca birlikte oynadığı eski takım arkadaşlarını ve yakın dostlarını davet etmek istiyor. Bunlar arasında Messi ve Ronaldo da yer alıyor.

Tevez'in ifadelerine göre, her iki yıldızı aynı takımda görmeyi uzun zamandır hayal ediyordu. Eski forvet, Ronaldo ile iletişime geçti ve Portekizli futbolcu teklifi kabul etti. Messi'yi ikna etmek de zor olmadı.

«Ronaldo orada olacağını söyledi. Leo'nun onayını almak da zor olmadı. İkisi de kabul etti. Bunu dört gözle bekliyorum. Çok etkileyici bir maç olacak» dedi Tevez.

Eğer plan gerçekleşirse, Messi ve Ronaldo kariyerlerinde ilk kez aynı takımın formasını giyecekler. İkili daha önce farklı takımlarda rakip olarak birçok kez karşı karşıya gelmişti.

Tevez'in jübile maçının Aralık ayında «La Bombonera»da yapılması planlanıyor. Ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

Bilgi olarak, Carlos Tevez profesyonel futbol kariyerini Haziran 2022'de noktaladı. Tevez, Lionel Messi ile Arjantin milli takımında, Cristiano Ronaldo ile ise «Manchester United»da birlikte forma giymişti.

Lionel MessiCristiano RonaldoCarlos TevezFutbolJübile
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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