MediaTek Helio G99+ tanıtıldı: Bütçe dostu telefonlar için yeni çip

Uygun fiyatlı akıllı telefon pazarı için tasarlanan popüler 4G işlemcisinin yenilenmiş bir versiyonu tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, MediaTek şirketi Helio G99+ çipini resmen duyurdu ve ana odak noktasını RAM kapasitesini genişletmeye çevirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve modernizasyon

Yeni platform, önceki başarılı modelin temel mimarisini tamamen korurken güncel gereksinimlere uyarlandı. Bu işlemci, TSMC'nin 6 nm üretim süreciyle üretilmeye devam ediyor.

İşlemci yapısı aynı kaldı: 2,2 GHz hızında iki adet Cortex-A76 ve 2,0 GHz hızında altı adet Cortex-A55 çekirdeğini içeriyor. Grafik görevleri için ise Mali-G57 MC2 hızlandırıcısı sorumluluğunu sürdürüyor.

Temel değişiklik RAM desteği kısmında gerçekleşti. Önceki sürüm maksimum 4266 Mbps hıza sahip LPDDR4X bellek ile çalışırken, Helio G99+ modeli LPDDR5X belleği destekliyor ve hızı 5500 Mbps seviyesine ulaşıyor.

İmkanlar ve pazar talepleri

Diğer teknik özellikler neredeyse değişmedi. Özellikle çip, UFS 2.2 tipi depolama birimini, 108 MP'ye kadar kamera desteğini ve Dual VoLTE teknolojisine sahip Cat-13 4G modemini desteklemeye devam ediyor.

Uzmanlar, bu yeni sürümün tamamen yeni nesil bir platform değil, test edilmiş bir çözümün hedefe yönelik modernizasyonu olduğunu belirtiyor. Bu, üreticilerin donanım ve yazılımı ciddi şekilde değiştirmeden yeni cihazlar çıkarmasına olanak tanıyor.

Helio G99+ çipinin oluşturulmasındaki ana neden, RAM pazarındaki değişikliklerdir. Küresel üreticiler kapasitelerini yavaş yavaş HBM, DDR5 ve LPDDR5X gibi daha gelişmiş ürünlere kaydırıyor.

Sonuç olarak, LPDDR4X bellek üretimi azalmakta ve maliyeti artmaktadır. Yeni işlemci, şirketlerin daha modern ve erişilebilir bellek türlerini kullanmalarına ve bütçe dostu 4G akıllı telefonların maliyetlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyor.