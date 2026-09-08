Husanov Şampiyonlar Ligi'nde: Manchester City formasıyla Porto'ya karşı kritik bir ilk maç bekleniyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, Özbek futbolseverler için son derece heyecan verici bir gelişmeyle başlıyor. Özbekistan Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, bugün "Manchester City" formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına başlıyor. "Vatandaşlar", lig aşamasının ilk turunda deplasmanda Portekiz ekibi Porto'ya konuk olacak. Peki, Husanov bugün ilk 11'de başlayacak mı ve onu nasıl bir sınav bekliyor? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konuyu; maçın başlama saatini ve stadyum bilgilerini tüm detaylarıyla açıklayacağız.

Portekiz deplasmanı ve ilk 11'de sürpriz fırsat

Husanov, Portekiz'e götürülen 22 kişilik resmi kadroda yer aldı; bu da Özbek savunmacının bugünkü karşılaşmada sahaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

AS gazetesinin tahmini: Maç öncesi yayınlanan kadro bilgilerinde Husanov'un ilk 11'de başlaması bekleniyor ve gazetenin maç sayfasında o, "Manchester City" kadrosunda ilk 11'de gösteriliyor.

Resmi onay: Ancak maçın başlamasına daha vakit olduğu için bunu kesin resmi kadro olarak kabul etmek henüz erken.

"Eğer sahaya çıkarsa, 2026/27 Şampiyonlar Ligi sezonuna "Manchester City" formasıyla Portekiz'deki büyük bir maçla başlayacak," ifadeleri analiz haberlerinde öne çıkıyor.

Takımların güncel formu ve maç öncesi istatistikler

Her iki takım da yeni sezona başarılı ve mağlubiyetsiz bir şekilde devam ediyor:

Kulüp Adı Mevcut sezon durumu ve sonuçları Manchester City Enzo Maresca yönetimindeki ekip, Premier Lig'deki ilk üç maçının tamamını kazandı. Porto Portekiz kulübü, yerel ligdeki ilk beş maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kritik karar ve maç saati ne zaman?

Herkesin merak ettiği en önemli soru; bu kadar ciddi bir rakibe karşı mücadele ne zaman ve nerede oynanacak? En önemli detay ve çözüm şudur ki, Dragão Stadyumu'nda gerçekleşecek Porto - Manchester City karşılaşması 8 Eylül günü saat 00:00'da (9 Eylül'e bağlayan gece) Taşkent saatiyle başlayacak. Bu karşılaşma hem City hem de Husanov için gerçek bir sınav alanı olacak.

Sizce Abdukodir Husanov, Manchester City'nin ilk 11'inde sahaya çıkıp Porto'nun ataklarını durdurabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli haberi futbol tutkunu yakınlarınıza iletin!