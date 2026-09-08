Sansasyon: Al Hilal kendi evinde beklenmedik bir şekilde Neom'a mağlup oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftası tam bir şok etkisi yarattı. Turnuvanın açık ara lideri ve favorisi olan Al Hilal, kendi taraftarları önünde mağlup olarak herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Peki, yıldızlarla dolu bu takım nasıl tökezledi ve bu mağlubiyetin temel sebebi neydi? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konuyu, liderin kaderini belirleyecek olan puan durumundaki son durumu açıklıyoruz.

Maçın kaderini değiştiren felaket dakikalar

Karşılaşmanın ev sahibinin ataklarıyla başlaması bekleniyordu ancak sahada bambaşka bir senaryo hakimdi:

Erken gelen kendi kalesine gol: Maçın henüz 15. dakikasında tecrübeli savunmacı Koulibaly kendi kalesine gol atarak rakibine hediye verdi.

Belirleyici darbe: İlk yarının sonlarına doğru, yani 45. dakikada Kone konuk ekibin ikinci golünü atarak skoru daha tehlikeli bir boyuta taşıdı.

«Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sahadaki her hata pahalıya mal oldu», — dedi uzmanlar maç sonrası analizlerinde.

Karşılaşma ve puan durumundaki değişiklikler

Bu karşılaşma ve takımların sahadaki performansı şu rakamlara yansıdı:

Takımlar Skor Goller ve atanlar Al Hilal – Neom 0:2 Koulibaly (15, k.k.), Kone (45)

Al Hilal ilk 11'i: Al Owais, Mahzari, Tambakti (Mandash, 46), Koulibaly, Al Harbi (Al Dawsari, 46), Neves, Martinelli (Al Mutairi, 85), Milinkovic-Savic, Summerville, Kanno, Watkins.

Peki, bu işin sırrı nerede?

Birçok kişi bu mağlubiyetten sonra Al Hilal'in liderlikten düşüp düşmediğini merak ediyor. Ancak en önemli sır ve çözüm şu ki, rakiplerinin puan kayıpları ve önceki maç fazlası sayesinde Al Hilal 15 puanla liderliğini sürdürüyor! Neom ise bu devrim niteliğindeki galibiyetin ardından 12 puana ulaşarak beklenmedik bir şekilde 4. sıraya yükseldi.

Sizce Al Hilal bu şok mağlubiyetten sonra çabuk toparlanabilecek mi, yoksa bir kriz dönemi mi başlıyor? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu haberi futbol tutkunu arkadaşlarınızla paylaşın!