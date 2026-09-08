Şampiyonlar Ligi Favorisi Olarak Beklenmedik Takım 1. Sırada — Sansasyonel Sıralama

·7·Spor
Şampiyonlar Ligi Favorisi Olarak Beklenmedik Takım 1. Sırada — Sansasyonel Sıralama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu öncesinde prestijli yayınlar tahminlerini açıklamaya başladı. Spor dünyasından gelen son bilgilere göre, ESPN tarafından yayınlanan sıralama taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Peki uzmanlara göre bu sezon kupayı kim kaldıracak ve ana favoriler kimler? Makalenin sonunda, sıralamada herkesi şaşırtan beklenmedik dış saha ekibini ve ilk on listesinin tamamını açıklayacağız.

Gazeteciler arasında kıyasıya rekabet: Herkesin beklediği kulüp değil!

Bu sıralama, Mediaset yayınından 19 deneyimli muhabir ve uzmanın katılımıyla hazırlandı ve onlardan ilk ona girebilecek kulüpleri belirlemeleri istendi. Sıralama kuralına göre 1. sıra gelecekteki şampiyonu, 10. sıra ise herkesi şaşırtabilecek dış saha ekibini temsil ediyor.

  • Ana sansasyon: ESPN çalışanları arasında en çok birincilik oyunu alan Fransız devi PSG oldu; toplam 9 gazeteci ona oy verdi.

  • Takipçi: İngilizlerin hırslı takımı Arsenal'i ise 5 uzman şampiyonluğa layık gördü.

Uzmanların analizinde, "Bu sezon Avrupa arenasında geleneksel favorilerle birlikte beklenmedik takımlar da büyük ödül için ciddi bir mücadele verecek" ifadesi yer alıyor. — deniliyor uzman analizinde.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk onu: Dev kulüpler nasıl dağıldı?

Uzmanların görüşlerine göre şekillenen ilk on şu şekilde:

Sıra

Kulüpler

Uzmanların görüşüne göre statü

1

PSG

Ana favori (9 birincilik oyu)

2

Arsenal

Ana takipçi (5 birincilik oyu)

3

Bayern Münih

Daimi aday

4

Barcelona

Yükseliş dönemindeki dev

5

Real Madrid

Deneyimli turnuva kralı

6

Manchester City

İstikrarlı ve tehlikeli makine

7

Inter

İpek Yolu'ndaki taktik savaşçı

8

Liverpool

Yüksek tempolu hücum gücü

9

Atletico Madrid

Sağlam ve savaşçı takım

10

Manchester United

Şaşırtan dış saha ekibi (10. sıra)

Çözüm ve ana entrika nerede?

Çoğu kişi bu listede geleneksel şampiyonları görmeye alışkın olsa da, en şaşırtıcı nokta şu ki, sıralamadaki 10. sıra herkesi hayrete düşüren dış saha ekibine gitti. Uzmanlara göre, tam olarak Manchester United'ın bu sezonki gizemli durumu ve beklenmedik adımları turnuvaya ayrı bir entrika katıyor.

Sizce PSG bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı gerçekten hak ediyor mu, yoksa başka bir kulüp mü zirveye çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve bu ilginç haberi futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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