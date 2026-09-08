Hastane otoparkında yangın çıktı, 28 araç zarar gördü

·1·Dünya
Hastane otoparkında yangın çıktı, 28 araç zarar gördü

Yeni Zelanda'nın Whangārei kentindeki bir hastane otoparkında büyük bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 28 araç zarar görürken, bazıları tamamen yandı. Bu durum Otago Daily Times tarafından bildirildi.

İlk bilgilere göre yangın, araçlardan birinin ısınan egzoz borusunun kuru otlara temas etmesi sonucu başladı. Alevler daha sonra çevrede park halindeki diğer araçlara da sıçradı.

Olay yerine beş itfaiye aracı ve yaklaşık 20 itfaiyeci sevk edildi. Kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alarak kalan odak noktalarını söndürdü.

Yangın sırasında bazı araçlarda patlama sesleri duyuldu. Hastanenin faaliyetleri durdurulmadı; hastalar ve personel arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

Yeni ZelandaWhangāreiHastaneYangınOtomobil
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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