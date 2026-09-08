Vivo X500 amiral gemisi serisi 21 Eylül'de tanıtılacak

Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının resmi tanıtım tarihini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, Vivo X500, Vivo X500 Pro ve Vivo X500 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri, bu yıl 21 Eylül'de Çin pazarında görücüye çıkacak. Söz konusu cihazların mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması ve amiral gemisi pazarında ciddi bir rekabet yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, yeni seride özellikle optik yeteneklere ve görüntü kalitesine odaklanmış durumda. X500 Pro modelinin dünyada ilk kez yeni BluePrint LightGuard 900 sensörüyle donatılacağı bildiriliyor. Sony LYT-910 tabanlı bu sensör, ultra geniş dinamik aralık teknolojisiyle birlikte 17 adıma kadar dinamik aralık sağlama kapasitesine sahip.

Modeller ve optik yetenekleri

Yeni serideki cihazlar, ana kameranın özellikleri ve yetenekleri bakımından birbirinden önemli ölçüde ayrılıyor. İlk bilgilere göre, temel Vivo X500 modeli 1/1,28 inç LYTIA-828 ana sensörü, LYTIA-610 telefoto kamerası ve 50 megapiksel ultra geniş açılı modülü içeriyor. Orta segmentteki X500 Pro da LYTIA-610 sensörüyle donatılacak.

Serinin en gelişmiş modeli olan Vivo X500 Pro Max ise iki adet 50 megapiksel sensöre ek olarak 200 megapiksel HP0 telefoto kamerasına sahip olabilir. Ayrıca, Pro versiyonlarının ana ve periskopik kameraları, CIPA standardına göre yedi seviyeli stabilizasyon sisteminden yararlanma imkanına sahip olacak.

Video ve yapay zeka yetenekleri

Kaynağa göre, yeni seride yüksek kaliteli video kayıt özelliklerine de özel önem verilmiş. X500 Pro modeli, ağır çekim görüntüler için saniyede 240 kare hızında 4K formatında, ayrıca HDR ve 10-bit 4:2:2, Log ve ACES sistemlerini destekleyerek saniyede 120 kare hızında 4K videolar kaydetme imkanı sunuyor.

Cihazların yazılımı da ileri teknolojilerle zenginleştirilmiş. Vivo, cihazlarına sahneyi analiz ederek ayarlar, kompozisyon ve pozlar konusunda önerilerde bulunan bir yapay zeka asistanı entegre ediyor. Ayrıca, markanın özel düzenleyicisi, fotoğraflar için renk işleme ayarlarını otomatik olarak seçme işlevine sahip olacak.