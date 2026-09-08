Christophe Dugarry, Kylian Mbappé'nin Altın Top hayalini eleştirdi

Fransa milli takımının eski forveti Christophe Dugarry, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin kişisel ödüller hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, forvetin kendisine hedef olarak 'Altın Top'u (Ballon d'Or) koymasını ve bunu kamuoyuna açıkça ifade etmesini takım çıkarlarının üzerinde tutmak olarak nitelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fransız futbolunun efsaneleri ile mevcut nesil arasındaki ilişkiler her zaman sorunsuz ilerlemedi. Ancak Dugarry, Kylian Mbappé'nin kişisel başarıların peşinden koşmasını sert bir dille eleştirerek, oyuncunun hareketlerinde tevazudan yoksun olduğunu vurguladı. Eski forvet, bu tür bir açık propagandanın oyuncunun statüsüne yakışmadığını belirtti.

Kaptanlık sorumluluğu ve kişisel hırslar

Fransa milli takımının kaptanı olan Kylian Mbappé, kişisel hırslarını gizlemiyor. Ancak tam da bu faktör, tecrübeli futbolcunun öfkesini çekti. Christophe Dugarry, yaptığı açıklamada forvetin hareketlerini açıkça eleştirdi.

Dugarry'ye göre, milli takım kaptanı seviyesindeki bir futbolcunun kişisel bir ödülü bu kadar açık bir şekilde talep etmesi yanlış bir yaklaşımdır. Eski futbolcu, bu durumu çocukça ve üzücü bir olay olarak değerlendirdi.

Real Madrid ve itibar

Kylian Mbappé ise Madrid kulübüne transferinin, kendisini bu prestijli ödül için ana adaylardan biri haline getireceğini vurgulamıştı. Forvete göre, dünyanın en güçlü takımında oynamak, otomatik olarak ilgi odağı olmayı sağlıyor.

Günümüzde futbol dünyasında kişisel ödüller ile takım başarıları arasındaki denge sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mbappé'nin sözleri ve tecrübeli isimlerin eleştirileri bu tartışmaları daha da alevlendirdi.