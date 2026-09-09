Dünya boksunda mutlak Özbek hakimiyeti: Abdumalik Khalokov BoxRec P4P sıralamasında 1. sırada

·22·Spor
Dünya boksunda mutlak Özbek hakimiyeti: Abdumalik Khalokov BoxRec P4P sıralamasında 1. sırada

Uluslararası amatör boks dünyasında Özbekistan'ın liderlik statüsü bir kez daha resmen kanıtlandı. Dünyanın en prestijli ve bağımsız boks istatistikleri portalı olan BoxRec amatör boksörlerin sıklet fark etmeksizin (Pound-for-Pound / P4P) güncellenmiş küresel sıralamasını yayınladı. Bu prestijli listenin zirvesine Olimpiyat ve üç kez dünya şampiyonu olan Abdumalik Khalokov yerleşerek gezegenin rakipsiz boksörü olarak tanındı. En sevindirici olanı ise, dünyanın en iyi on boksörü arasında tam 4 Özbek boksörün yer alması ve milli takımımızın bu göstergeyle dünyada mutlak bir rekor kırmasıdır. Peki, ilk ona başka hangi boksörlerimiz girdi, galibiyet serileri nasıl ve sıralamadaki ana rakipleri kimler? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan BoxRec'in resmi olarak sunduğu mükemmel TOP-10 tablosunu ve Özbek boksunun tarihi üstünlüğüne dair tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

Abdumalik Khalokov — dünyanın bir numaralı boksörü

Özbek eldiven ustalarının liderlik sonuçları aşağıdaki parlak göstergelerde kendini gösterdi:

  • Mutlak 1. sıra: Olimpiyat şampiyonu ve üç kez dünya şampiyonu Abdumalik Khalokov hafif sıklette 101 galibiyetle gezegenin sıklet fark etmeksizin en güçlü amatör boksörü olarak 1. sıraya yükseldi;

  • Fazliddin Erkinboyev TOP-5 içinde: Genç dünya şampiyonu Fazliddin Erkinboyev, yarı ağır sıkletteki muhteşem galibiyet serisini sürdürerek dünya sıralamasının onurlu 5. sırasını elde etti;

  • Torabek Khabibullayev üst sıralarda: Yetenekli dünya şampiyonu Torabek Khabibullayev, ağır sıkletteki ustalığıyla prestijli TOP-10 listesinin 8. sırasına yerleşti;

  • Asadkhuja Muydinkhojayev ilk onu tamamladı: Olimpiyat ve dünya şampiyonu, yarı orta sıklet yıldızı Asadkhuja Muydinkhojayev de yeterli puanları toplayarak dünyanın en güçlü 10 boksörü arasına resmen girdi.

Uluslararası spor analistleri, «BoxRec'in bu güncellenmiş sıralaması, Özbek boks okulunun şu anda dünya amatör boksunda rakipsiz ve en istikrarlı güç olduğunu bir kez daha resmen tescilledi» şeklinde yorumluyor.

Özbekistan — TOP-10'da en çok temsilcisi olan tek ülke

Güncellenmiş tablo, ülkeler bazındaki rekabet açısından da büyük bir üstünlük gösterdi:

  • Dünya rekoru: Hiçbir ülke ilk ona 4 temsilcisini sokamadı — Özbekistan bu konuda gezegendeki tek lider oldu;

  • Ana rakipler: İlk onda ayrıca Rusya (4 boksör), Ukrayna (1 boksör — Oleksandr Khyzhniak) ve Brezilya (1 boksör — Luiz De Oliveira) temsilcileri yer aldı;

  • İstikrarlı rekorlar: Sıralamaya giren tüm Özbek boksörler, maksimum 5 yıldızlı reyting seviyesine sahip bulunuyor.

Resmi BoxRec P4P dünya TOP-10 sıralaması

Uluslararası portalın resmi veritabanına göre ilk on şu şekilde oluştu:

Sıra

Boksör

Ülke / Şehir

Sıklet

Galibiyet-Mağlubiyet

#1

Abdumalik Khalokov

Özbekistan (Taşkent)

Light (Hafif)

101 - 11 - 0

#2

Muslim Gadzhimagomedov

Rusya (Serpukhov)

Heavy (Ağır)

104 - 7 - 0

#3

Vsevolod Shumkov

Rusya (Kamensk-Uralsky)

Light (Hafif)

84 - 11 - 0

#4

Oleksandr Khyzhniak

Ukrayna (Poltava)

Light heavy (Yarı ağır)

129 - 17 - 0

#5

Fazliddin Erkinboyev

Özbekistan (Namangan)

Light heavy (Yarı ağır)

57 - 3 - 0

#6

Luiz De Oliveira

Brezilya (São Paulo)

Light (Hafif)

85 - 14 - 0

#7

Andrey Peglivanyan

Rusya (Adler)

Feather (Yarı hafif)

45 - 3 - 0

#8

Torabek Khabibullayev

Özbekistan (Taşkent)

Heavy (Ağır)

62 - 8 - 0

#9

Eduard Savvin

Rusya (St. Petersburg)

Feather (Yarı hafif)

81 - 12 - 0

#10

Asadkhuja Muydinkhojayev

Özbekistan (Fergana)

Welter (Yarı orta)

69 - 10 - 0

Ana çözüm ve Özbek boksunun gelecekteki üstünlüğü

Birçok spor tutkunu ve uzmanın merak ettiği en önemli konu — Özbekistan'ın bu tarihi sonucunun yakın gelecekteki büyük turnuvalara nasıl yansıyacağıdır. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, amatör boksun en prestijli merkezi olan BoxRec platformunda 10 sıradan tam 4'ünü kapmak, milli takımımızda sistemli ve kesintisiz nesil değişiminin kusursuz işlediğini gösteriyor. Sadece Olimpiyat şampiyonlarının değil, aynı zamanda genç dünya şampiyonları olan Fazliddin Erkinboyev ve Torabek Khabibullayev'in bu kadar kısa sürede dünya elitine girmesi, gelecek Olimpiyat oyunlarında ve dünya şampiyonalarında da Özbekistan'ın mutlak hegemonyasının devam edeceğinin bir kanıtıdır.

Sizce Abdumalik Khalokov ve diğer şampiyonlarımız, profesyonel boksa geçtiklerinde BoxRec'in bu P4P liderliğini koruyabilecekler mi? Özbek boksörlerden daha kimleri bu TOP-10 listesinde görmeyi bekliyordunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporunun bu onurlu tarihi zaferini yakınlarınızla ve boks hayranlarıyla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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