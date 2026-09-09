Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 1000 gol barajına ulaşabilecek mi?

·26·Spor
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 1000 gol barajına ulaşabilecek mi?

Modern futbol tarihinin en büyük iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, uzun yıllara dayanan rekabetlerinde yeni bir tarihi dönüm noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor. Goal.com'un haberine göre, eski MLS yıldızı Shaka Hislop, iki futbolcu arasındaki özel «ortak miras» nedeniyle Lionel Messi'nin, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajına tek başına ulaşmasına asla izin vermeyeceğini düşünüyor. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Şu anda bu devasa hedefe ulaşmaya en yakın isim Portekizli yıldız. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım formasıyla attığı gol sayısını 980'e yaklaştırıyor. 41 yaşında olmasına rağmen üst düzey formunu koruyan oyuncu, milli takım formasıyla 146 gol kaydetti.

Orta Doğu'daki kariyeri boyunca bireysel istatistiklerini yüksek seviyede tutan golcü, krallık unvanları ve yerel lig şampiyonlukları kazandı. Mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erdikten sonra bile futbol kariyerine devam edebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Lionel Messi'nin ABD'deki performansı

Diğer taraftan Lionel Messi de konumunu koruyor. 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ABD'nin Inter Miami kulübünde başarılı bir performans sergiliyor. Sekizinci «Ballon d'Or» ödülünün sahibi olan Messi, MLS Kupası ve en iyi oyuncu ödüllerini kazandı.

Arjantinli ünlü forvet, milli takım kariyerini noktalamış olsa da, milli formayla çıktığı 207 maçta 125 gol atmayı başarmıştı. Güney Florida ekibiyle mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Messi, toplamda 930 gol barajına yaklaşıyor.

Uzman görüşleri

King Casino desteğiyle Goal.com'a özel röportaj veren Shaka Hislop, futbolseverlerin tam da bu iki dahi arasındaki rekabeti görmeyi arzuladığını belirtiyor. İki futbolcu bir nesli tamamen değiştirdi ve sergiledikleri istatistikler gerçekten fenomenal düzeyde.

Eski kaleci, «Eğer her iki oyuncunun da 1000'den fazla gol attığına şahit olursak, bu onların futboldaki ortak mirasına tam anlamıyla uygun olur» diyor. Buna rağmen, bir diğer uzman olan eski Manchester United forveti Giuseppe Rossi, Messi'nin bu rakamlara aşırı odaklanacağına şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Lionel MessiCristiano RonaldoFutbolMLSGol Krallığı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arteta, Napoli'nin korkutucu atmosferi konusunda uyardı ve galibiyet formülünü açıkladıArteta, Napoli'nin korkutucu atmosferi konusunda uyardı ve galibiyet formülünü açıkladıBugün, 14:55Ayyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladıAyyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladıBugün, 10:11José Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladıJosé Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:10Maresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiMaresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiBugün, 10:06Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüEnzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüBugün, 09:55Lionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorLionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorBugün, 09:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti