Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 1000 gol barajına ulaşabilecek mi?

Modern futbol tarihinin en büyük iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, uzun yıllara dayanan rekabetlerinde yeni bir tarihi dönüm noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor. Goal.com'un haberine göre, eski MLS yıldızı Shaka Hislop, iki futbolcu arasındaki özel «ortak miras» nedeniyle Lionel Messi'nin, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajına tek başına ulaşmasına asla izin vermeyeceğini düşünüyor. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Şu anda bu devasa hedefe ulaşmaya en yakın isim Portekizli yıldız. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım formasıyla attığı gol sayısını 980'e yaklaştırıyor. 41 yaşında olmasına rağmen üst düzey formunu koruyan oyuncu, milli takım formasıyla 146 gol kaydetti.

Orta Doğu'daki kariyeri boyunca bireysel istatistiklerini yüksek seviyede tutan golcü, krallık unvanları ve yerel lig şampiyonlukları kazandı. Mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erdikten sonra bile futbol kariyerine devam edebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Lionel Messi'nin ABD'deki performansı

Diğer taraftan Lionel Messi de konumunu koruyor. 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ABD'nin Inter Miami kulübünde başarılı bir performans sergiliyor. Sekizinci «Ballon d'Or» ödülünün sahibi olan Messi, MLS Kupası ve en iyi oyuncu ödüllerini kazandı.

Arjantinli ünlü forvet, milli takım kariyerini noktalamış olsa da, milli formayla çıktığı 207 maçta 125 gol atmayı başarmıştı. Güney Florida ekibiyle mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Messi, toplamda 930 gol barajına yaklaşıyor.

Uzman görüşleri

King Casino desteğiyle Goal.com'a özel röportaj veren Shaka Hislop, futbolseverlerin tam da bu iki dahi arasındaki rekabeti görmeyi arzuladığını belirtiyor. İki futbolcu bir nesli tamamen değiştirdi ve sergiledikleri istatistikler gerçekten fenomenal düzeyde.

Eski kaleci, «Eğer her iki oyuncunun da 1000'den fazla gol attığına şahit olursak, bu onların futboldaki ortak mirasına tam anlamıyla uygun olur» diyor. Buna rağmen, bir diğer uzman olan eski Manchester United forveti Giuseppe Rossi, Messi'nin bu rakamlara aşırı odaklanacağına şüpheyle yaklaştığını ifade etti.