Katalonya'da Büyük Değişim: Casadó Neden Barcelona'dan Ayrıldı?
Katalonya kulübü Barcelona, yaz transfer döneminin sonunda orta saha hattında önemli bir değişikliğe gitti. Kulübün altyapısı La Masia'nın öne çıkan isimlerinden Marc Casadó, kariyerine La Coruña şehrini temsil eden kulüpte devam edecek.
22 yaşındaki İspanyol futbolcu, yeni takımında bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyecek.
30 milyon Euro'luk opsiyon ve sözleşme şartları
Kulüpler arasında yapılan resmi anlaşmanın mali detayları:
Satın alma opsiyonu: Kiralık sözleşmesine göre, La Coruña kulübü sezon sonunda futbolcuyu 30 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip olacak;
Barcelona ile mevcut sözleşme: Orta saha oyuncusunun Katalan ekibiyle olan ana sözleşmesi 2028 yazına kadar geçerlidir;
Piyasa değeri: Saygın Transfermarkt portalı, İspanyol yeteneğin güncel piyasa değerini 18 milyon Euro olarak belirlemiştir.
Casadó'nun Barça'daki performansı ve gelişim süreci
Genç orta sahanın as kadrodaki yeri:
Sezonluk istikrar: Marc Casadó, geride kalan 2025/2026 sezonunda Blaugrana'nın A takımıyla tüm kulvarlarda toplam 34 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti;
Düzenli oyun süresi hedefi: Orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle Barcelona yönetimi, futbolcunun her hafta 90 dakika süre alması ve liderlik vasıflarını geliştirmesi adına kiralık gönderilmesini uygun gördü.
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