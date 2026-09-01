Bahodir Jalolov yeni dünya şampiyonu Hrgovic'e açık dövüş teklifinde bulundu

·2·Spor
Bahodir Jalolov yeni dünya şampiyonu Hrgovic'e açık dövüş teklifinde bulundu

Profesyonel boks ağır sıklet kategorisinde namağlup Özbek boksör Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO), IBF kemerinin yeni sahibi Hırvat Filip Hrgovic'e (21-1, 16 KO) bir çağrıda bulundu. "Büyük Özbek", rakibinin şampiyonluk maçındaki iradesini takdir ederken, yakın gelecekte ringde gerçek şampiyonun kim olduğunu belirlemeye hazır olduğunu ifade etti.

29 Ağustos'ta Londra'da gerçekleşen maçta Hrgovic, İngiliz yıldız Moses Itauma'yı (14-1, 12 KO) teknik nakavtla mağlup ederek boşta olan şampiyonluk kemerinin sahibi olmuştu. Bu sonuç, boks uzmanları tarafından gerçek bir sansasyon olarak değerlendirildi.

«Gerçek şampiyonun kim olduğunu göstereceğiz»: Jalolov'un çağrısı

Özbek nakavtçı, sosyal medya hesabından Hrgovic'e şu açık daveti gönderdi:

  • Saygı ve takdir: «Filip Hrgovic, zaferini kutlarım! Harika bir irade gösterdin ve gerçek bir savaşçı olduğunu kanıtladın. Seni şampiyon olarak saygıyla karşılıyorum»;

  • Şampiyonluk çağrısı: «Ancak er ya da geç yollarımız kesişecek. O gün geldiğinde, gerçek şampiyonun kim olduğunu belirleyeceğiz».

Boksörlerin son sonuçları ve rekabet geçmişi

İki nakavtçı arasındaki olası şampiyonluk mücadelesi ışığında ilginç gerçekler:

  • Jalolov'un son başarısı: Bahodir Jalolov, son maçını 9 Mayıs 2026'da Manchester'da yaparak bir diğer Hırvat boksör Agron Smakici'yi (21-4, 9 KO) nakavtla mağlup etmiş ve rekorunu 17-0'a taşımıştı;

  • Hrgovic'in sansasyonu: Hırvat boksör, namağlup yerel yıldız Moses Itauma'yı yenerek kariyerindeki 21. galibiyetini kutladı ve en büyük ödülü olan IBF dünya şampiyonluk kemerini kazandı;

  • Ağır sıklette yeni mücadele: Jalolov - Hrgovic olası maçı, divizyonda mutlak şampiyonluğa giden yolda en çok beklenen ve şiddetli karşılaşmalardan biri olarak görülüyor.

Bahodir JalolovFilip HrgovicBoksAğır SıkletIBF
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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