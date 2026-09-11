UFC yıldızı Paulo Costa, Eddie Hearn ile anlaştı — Boks yolu mu açılıyor?

UFC'nin orta sıkletindeki en sansasyonel ve uzlaşmaz yıldızlarından biri olan Brezilyalı Paulo Costa ("Borrachina"), dünyanın bir numaralı dövüş organizasyonuyla açık bir çatışmaya girdi. Bir süredir organizasyondan serbest bırakılmayı talep eden dövüşçü, dünya boks dünyasının en güçlü organizatörlerinden biri olan İngiliz Eddie Hearn ile menajerlik sözleşmesi imzaladığını resmen duyurdu. Ünlü muhabir Ariel Helwani ile yaptığı görüşmede Costa, organizasyonun son teklifini reddettiğini ve neden artık boş yere kan dökmeyeceğini açıkça dile getirdi. Peki, Dana White neden Costa'yı bırakmıyor, Salt Lake City'deki hangi dövüş teklifi Brezilyalıyı öfkelendirdi ve boks sahnesindeki bu yeni ittifak kariyerinde bir yeniden doğuş yaratabilir mi?

Zirve ve düşüş: Sözleşme tuzağı ve organizasyonla çatışma

Costa ve UFC arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi:

Eddie Hearn ile beklenmedik ittifak: Boks dünyasında büyük etkisi olan Matchroom organizatörü Eddie Hearn, Paulo Costa'nın resmi menajeri oldu ve birlikte büyük planlar yapmaya başladılar;

Bırakmayı reddetmek: Brezilyalı dövüşçü, UFC yönetiminden sözleşmeyi feshetmesini defalarca talep etti, ancak lig ona en az bir dövüş daha yapması gerektiğini bildirdi;

UFC 332 teklifine ret cevabı: Lig, Salt Lake City'de düzenlenecek turnuvada ona beş rauntluk bir maç teklif etti, ancak Costa bu şartları kesin bir dille reddetti.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Nakavtçı kimliğinden anlaşmazlık bataklığına

Paulo Costa'nın oktagondaki geçmişi, parlak zaferler ve karmaşık sözleşme krizleriyle dolu:

«Borrachina» fenomeni: Zamanında rakiplerini birbiri ardına nakavt ederek şampiyonluk kemeri için oktagona çıkan Brezilyalı, sert yumruklarıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti;

Finansal anlaşmazlıklar: Zaman geçtikçe Costa, ligin ödeme politikasından duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi ve birkaç dövüşü iptal etme noktasına kadar geldi;

Bitmek bilmeyen kısıtlamalar: Mevcut sözleşmesinde sadece bir dövüşü kalmasına rağmen, organizasyon onu serbest oyuncu yapmamak için baskı yapmaya devam etti.

Sarsılmaz irade ve dönüm noktası: Kendi değerini bilen dövüşçünün kararı

Costa, spordaki onurunu korumada geri adım atmayacağını ve belirsiz dövüşlere girmeyeceğini kesin bir dille belirtti:

«Rakip ismi yok, kemer yok»: Brezilyalı yıldız, Salt Lake City'deki beş rauntluk teklifin herhangi bir geçici unvan içermediğini ve bilinmeyen bir rakibe karşı olduğunu açıkladı;

Ekstra para veya özgürlük: Ligin, onun kemersiz ve mantıksız bir maçta yer almasını istiyorsa, önemli ölçüde daha fazla ödeme yapması gerektiğini şart koştu;

Özgürlüğe giden yol: Daha dün bir kez daha sözleşmesinin feshini isteyen «Borrachina», artık Hearn'ün yardımıyla büyük boks maçlarına veya diğer büyük finansal projelere adım atmaya hazırlanıyor.

«Onlardan beni sözleşmeden serbest bırakmalarını istedim, ama en az bir dövüş daha yapmam gerektiğini söylediler. Aslında bunu birkaç kez istedim. Sonuncusu dün oldu. Rakibin ismini vermeden 5 rauntluk bir maç teklif ettiler. Kemersiz, benim için hiçbir anlamı olmayan bir maç. Eğer kemersiz dövüşmemi istiyorlarsa, daha fazla ödeme yapmalılar», dedi Paulo Costa.

Tarihi gösterge ve boks sahnesinde yeni bir dönem

UFC dövüşçülerinin kendi hakları ve finansal özgürlükleri için verdikleri mücadele, MMA endüstrisinde yeni bir dalga başlattı. Paulo Costa'nın Eddie Hearn ile ittifakı, sporcunun artık sadece oktagonla sınırlı kalmak istemediğini gösteriyor. Eğer mevcut sözleşmesinin son dövüşünü yaparak veya hukuki yollarla özgürlüğüne kavuşursa, ringdeki yüksek gelirli boks maçları aracılığıyla kariyerinde yepyeni ve kazançlı bir dönem başlatabilir.

Sizce Paulo Costa'nın bilinmeyen bir rakibe karşı 5 rauntluk maçı reddedip ligden daha fazla para talep etmesi doğru bir karar mı? Eddie Hearn yönetiminde Brezilyalı dövüşçü boks ringinde büyük bir yıldız olabilir mi, yoksa UFC kariyerini durduracak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA sahnesindeki en sıcak sözleşme krizinin analizini tüm dövüş severlerle paylaşın!