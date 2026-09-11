«Asla geri dönmeyeceğim!»: İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından İsmail Kartal istifa etti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası, sadece sahadaki kıran kırana mücadelelerle değil, aynı zamanda kıta futbolunu sarsan beklenmedik bir istifa ile tarihe geçti. İstanbul'daki Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Roma ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından, Türk kulübünün teknik direktörü İsmail Kartal görevinden ayrıldığını açıkladı. İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yönettiği müsabakanın sonunda Kartal'ın basın toplantısına gelerek yaptığı sert açıklamalar, tüm Türkiye ve Avrupa medyasını şoke etti.

Peki, Cristante ve Brown'un golleriyle geçen maçın ardından teknik direktörü bu kadar keskin bir karara iten neydi, Fenerbahçe yönetimiyle neler yaşandı ve Türk devi 2. haftada Aston Villa karşısına nasıl bir durumda çıkacak?

Zafer ve çöküş: İstanbul arenasında beklenmedik veda

Şampiyonlar Ligi 1. haftası, İstanbul kulübü için beklenmedik bir psikolojik darbeyle sona erdi:

Sahadaki zorlu mücadele: Maç boyunca Roma orta sahası Cristante skoru açtı, ikinci yarıda ise Brown dengeyi sağlayarak tabelada 1-1'lik skoru belirledi;

Ev sahibi için kaçan galibiyet: Kendi sahasında üç puanı hedefleyen Türk temsilcisi, bir puanla yetinmek zorunda kaldı;

Basın odasında şok etkisi: Kimsenin beklemediği bir anda teknik direktör İsmail Kartal, medya mensuplarının karşısına çıkarak kulüpten tamamen ayrıldığını ve geri dönüş yolunun kapalı olduğunu duyurdu;

Nedenler gizemini koruyor: Uzmanın istifasının resmi ve net nedenleri kamuoyuna açıklanmadı, bu durum çeşitli iddiaları ve şüpheleri körükledi.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: İsmail Kartal'ın fedakarlık yolu

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile olan geçmişi, gerçek bir sadakat ve zorlu sınavlar silsilesinden ibaretti:

Kurtarıcı ve fedakar teknik adam: Kulübün krize girdiği her zor dönemde İsmail Kartal göreve çağrılır, takımı düze çıkarır ve yeniden şampiyonluk yarışına ortak ederdi;

Yıldızlar topluluğunu oluşturmak: Bu sezon büyük bir transfer kampanyası yürüten Türk kulübü, Kartal yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla adım atmıştı;

En yüksek baskı altında çalışma: İstanbul taraftarlarının ve yönetimin her maçta sadece maksimum sonuç talep etmesi, teknik direktörün omuzlarına devasa bir yük bindirmişti.

Sarsılmaz irade ve dönüm noktası: Ayrılık vaktini mertçe seçmek

Kartal'ın kararı, kendi değerini bilen bir uzmanın kararlı ve geri dönüşü olmayan bir adımı oldu:

«Hala şans varken...»: Teknik direktör, takımın puan durumunda henüz her şeyi kaybetmediği, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında fırsatların devam ettiği bir anda gitmeyi seçti;

Acımasız ve kesin şart: Açıklamasında, ileride kulübe tekrar çağrılsa bile bu teklifi asla kabul etmeyeceği şartıyla ayrıldığını açıkça belirtti;

Perde arkasındaki anlaşmazlık: Uzmanlara göre, bu kadar sert bir açıklama sadece tek bir maçın sonucu nedeniyle değil, yönetimle transferler veya kulüp içindeki ortam konusunda uzun süredir biriken ciddi bir hoşnutsuzluğun patlamasıdır.

«Hala şans varken istifa ediyorum. Bundan sonra asla geri dönmemek şartıyla. Herkese iyi akşamlar dilerim» diyerek son noktayı koydu İsmail Kartal.

Önümüzdeki dev sınavlar: Aston Villa ve Real Madridkarşılaşmaları

1. haftadaki dramatik olaylardan sonra her iki kulübü de 2. haftada (14 Ekim) daha zorlu mücadeleler bekliyor:

Fenerbahçe belirsizlik içinde: Teknik direktörsüz kalan Türk takımı, 14 Ekim'de İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi Aston Villa ile kozlarını paylaşacak;

Roma, Santiago Bernabéu yolunda: Manuel Pellegrini'nin öğrencileri ise 14 Ekim'de Madrid'de turnuvanın favorisi Real Madrid karşısında zorlu bir sınav verecek;

İstanbul'da acil arayış: Fenerbahçe yönetimi ivedilikle yeni bir teknik direktör bulmak ve kulüp içindeki psikolojik baskıyı hafifletmek zorunda.

Sizce İsmail Kartal'ın beraberlik sonrası «asla geri dönmemek» şartıyla ayrılmasının nedeni neydi: yönetimin aşırı baskısı mı yoksa iç çekişmeler mi? Teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, 14 Ekim'de Aston Villa engelini aşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Türk futbolundaki bu sansasyonel istifa analizini arkadaşlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!