Samsung, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tiye aldı

·1·Teknoloji
Samsung, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tiye aldı

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'nun tanıtımı teknoloji pazarında büyük yankı uyandırdı. Bu tanıtımın ardından en büyük rakibi Samsung'un Amerika kanadı, sosyal medya üzerinden alaycı paylaşımlar yaparak rakibinin katlanabilir cihaz pazarına çok geç girdiğine dikkat çekti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Samsung Mobile US, X sosyal medya hesabından Apple'ın tanıtımını aktif bir şekilde yorumladı. Şirket, paylaşımlarından birinde "Henüz yeni bir şey yok" diyerek, yıllardır çeşitli formlarda katlanabilir akıllı telefonlar ürettiğini hatırlattı. Ayrıca, bu şakalara popüler Duolingo uygulaması da katılarak iPhone Duo ismine esprili bir gönderme yaptı.

Deneyim ve taklit meseleleri

Duolingo'nun şakasının ardından Samsung, Apple'ın kendisinden bile "kopyalama" yaptığını belirtti. Buna karşılık Samsung Canada, Galaxy Z Fold8 akıllı telefonunun yer aldığı özel bir video yayınladı. Videoda kopyalamanın en büyük övgü olduğu vurgulanırken, Samsung Philippines ise katlanabilir cihaz pazarındaki sekiz yıllık deneyimine dikkat çekti. Hatırlatmak gerekirse, Samsung ilk Galaxy Fold modelini 2019 yılında tanıtmıştı.

Uzmanların ve kullanıcıların dikkatini çeken bir diğer nokta ise iPhone Duo'nun ilk görselleri sızdırıldığında, 7,6 inçlik iç ekranındaki katlanma izinin oldukça belirgin olmasıydı. Buna rağmen internet kullanıcıları, yeni cihazın ekranındaki animasyonların oldukça başarılı olduğunu özellikle belirtiyor.

SamsungAppleiPhone DuoGalaxy FoldTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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