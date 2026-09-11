Justin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladı

Oktagon dünyasında çoğu kişi onun kariyerinin bittiğini düşünüyordu; 37 yaşına yaklaşan dövüşçüyü kimse mutlak şampiyonluğun ana adayı olarak görmüyordu. Ancak UFC tarihinin en sert karakterlerinden biri olan Justin Gaethje, Haziran ayında düzenlenen UFC Freedom 250 turnuvasında gerçek bir sansasyon yarattı: iki sıkletin 29 yaşındaki yenilmez yıldızı Ilia Topuria’yı teknik nakavtla mağlup ederek 70 kg sıkletinde UFC kemerini geri aldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu karşılaşmanın ardından yeni şampiyon, Topuria'nın zayıf noktasını nasıl bulduğunu ve onu oktagonda nasıl 'çökerttiğinin' sırrını ilk kez açıkladı.

Peki, İspanyol-Gürcü yıldız vuruş sayısında üstün olmasına rağmen neden maçı devam ettirmeyi reddetti, Gaethje'nin akıllı zamanlaması nasıl işledi ve bu kahramanca zafer MMA tarihini nasıl değiştirdi?

Zafer ve çöküş: Yenilmez şampiyonun teslimiyeti

UFC Freedom 250 gecesi, iki sporcunun kariyerinde tamamen zıt noktaları belirledi:

Teknik nakavtla zafer: Amerikalı kıdemli dövüşçü, Ilia Topuria'ya karşı mücadelesinde rakibini o kadar tüketti ki, sonunda Topuria aldığı ağır darbeler nedeniyle maçı devam ettirmeyi reddetmek zorunda kaldı;

Kemerlerin kaybı: İki sıklette şampiyonluk unvanına sahip olan 29 yaşındaki Topuria, kariyerindeki en ağır darbeyi alarak kemerini kaybetti ve uzun süreli bir iyileşme sürecine girdi;

Vuruş istatistiklerindeki paradoks: Şaşırtıcı bir şekilde, isabetli vuruş sayısında Topuria öndeydi; o 97 isabetli vuruş yaparken, Gaethje'nin hanesine 91 vuruş kaydedildi;

Mutlak isabet ve güç: Buna rağmen, Amerikalı dövüşçünün her karşı vuruşu yıkıcı bir güce sahipti ve Topuria'nın savunmasını paramparça etti.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Şüpheler, yaş ve dışlanmışlık durumu

Bu maçtan önce uzmanlar ve hayranlar Justin Gaethje'nin şansına çok şüpheyle bakıyordu:

«Yaşlı dövüşçü» etiketi: 37 yaşındaki Gaethje'nin karşısına zirve dönemindeki, hızlı ve son derece cesur Ilia Topuria çıkıyordu ve çoğu kişi bu karşılaşmanın Gaethje'nin kariyerindeki son acı nokta olacağını tahmin ediyordu;

Topuria'nın mutlak özgüveni: Rakiplerini birer birer deviren genç şampiyon, bu maçta da kolay bir zafer elde edeceğinden emindi;

Ağır maçlardan yorgun düşen beden: Yıllar boyunca kanlı ve ağır mücadeleler veren Justin için bu, oktagondaki adını korumanın son, ölüm-kalım sınavıydı.

Sarsılmaz irade ve dönüm noktası: Ayak ritmini bozan deha planı

Gaethje'nin oktagondaki zaferi sadece güç değil, aynı zamanda mükemmel bir hesaplama ve yüksek zekanın ürünüydü:

«Aynı ritimdeki ayaklar»: Amerikalı şampiyon, Topuria'nın hareket tarzını tamamen çözdü: rakibinin ayak ritmini asla değiştirmediğini ve yanlara hareket etmeyip sadece ileri veya geri yürüdüğünü tespit etmişti;

Planın kusursuz uygulaması: Gaethje ve antrenör ekibi, ana hedefi Topuria'nın ayak hareketlerini bozmaya ve onu ritminden çıkarmaya odakladı ve bu strateji tamamen işe yaradı;

Hasarsız biten savaş: Mükemmel zamanlama sayesinde Gaethje, rakibinin güçlü saldırılarından sağ çıkmakla kalmadı, maçı ciddi bir yara almadan, mükemmel bir fiziksel durumda bitirdi.

«Ayaklarının ritmini asla değiştirmiyor. Ya ileri ya da geri hareket ediyor, yana doğru hareket ettiğini çok nadir görürsünüz. Sonunda tüm mesele onun ayak hareketini doğru hesaplamaktı. Plan onun ritmini bozmaktı ve bunu başardık», dedi Justin Gaethje.

Efsanenin yeniden doğuşu ve şampiyonluk durağı

Justin Gaethje'nin bu zaferi, sporda gençliğin ve dış baskıların, insanın sarsılmaz iradesi karşısında çaresiz kaldığının açık bir kanıtı oldu. Çoğu kişi tarafından gözden çıkarılan dövüşçü yeniden doğdu ve hafif sıklette tekrar UFC şampiyonluk tacını taktı. Topuria için ise bu mağlubiyet, oktagonda her büyük dövüşçünün taktiksel bir hata nedeniyle dibe vurabileceğini gösteren ağır bir ders oldu.

Sizce Justin Gaethje'nin 37 yaşına gelmesine rağmen tekrar şampiyonluğu kazanması sporda gerçek bir kahramanlık mı? Ilia Topuria sakatlıklarından sonra hatalarını düzelterek eski yenilmez haline dönebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve MMA dünyasındaki bu tarihi sansasyonun analizini tüm dövüş sanatları tutkunlarıyla paylaşın!