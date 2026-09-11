Justin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladı

·9·Spor
Justin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladı

Oktagon dünyasında çoğu kişi onun kariyerinin bittiğini düşünüyordu; 37 yaşına yaklaşan dövüşçüyü kimse mutlak şampiyonluğun ana adayı olarak görmüyordu. Ancak UFC tarihinin en sert karakterlerinden biri olan Justin Gaethje, Haziran ayında düzenlenen UFC Freedom 250 turnuvasında gerçek bir sansasyon yarattı: iki sıkletin 29 yaşındaki yenilmez yıldızı Ilia Topuria’yı teknik nakavtla mağlup ederek 70 kg sıkletinde UFC kemerini geri aldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu karşılaşmanın ardından yeni şampiyon, Topuria'nın zayıf noktasını nasıl bulduğunu ve onu oktagonda nasıl 'çökerttiğinin' sırrını ilk kez açıkladı.

Peki, İspanyol-Gürcü yıldız vuruş sayısında üstün olmasına rağmen neden maçı devam ettirmeyi reddetti, Gaethje'nin akıllı zamanlaması nasıl işledi ve bu kahramanca zafer MMA tarihini nasıl değiştirdi?

Zafer ve çöküş: Yenilmez şampiyonun teslimiyeti

UFC Freedom 250 gecesi, iki sporcunun kariyerinde tamamen zıt noktaları belirledi:

  • Teknik nakavtla zafer: Amerikalı kıdemli dövüşçü, Ilia Topuria'ya karşı mücadelesinde rakibini o kadar tüketti ki, sonunda Topuria aldığı ağır darbeler nedeniyle maçı devam ettirmeyi reddetmek zorunda kaldı;

  • Kemerlerin kaybı: İki sıklette şampiyonluk unvanına sahip olan 29 yaşındaki Topuria, kariyerindeki en ağır darbeyi alarak kemerini kaybetti ve uzun süreli bir iyileşme sürecine girdi;

  • Vuruş istatistiklerindeki paradoks: Şaşırtıcı bir şekilde, isabetli vuruş sayısında Topuria öndeydi; o 97 isabetli vuruş yaparken, Gaethje'nin hanesine 91 vuruş kaydedildi;

  • Mutlak isabet ve güç: Buna rağmen, Amerikalı dövüşçünün her karşı vuruşu yıkıcı bir güce sahipti ve Topuria'nın savunmasını paramparça etti.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Şüpheler, yaş ve dışlanmışlık durumu

Bu maçtan önce uzmanlar ve hayranlar Justin Gaethje'nin şansına çok şüpheyle bakıyordu:

  • «Yaşlı dövüşçü» etiketi: 37 yaşındaki Gaethje'nin karşısına zirve dönemindeki, hızlı ve son derece cesur Ilia Topuria çıkıyordu ve çoğu kişi bu karşılaşmanın Gaethje'nin kariyerindeki son acı nokta olacağını tahmin ediyordu;

  • Topuria'nın mutlak özgüveni: Rakiplerini birer birer deviren genç şampiyon, bu maçta da kolay bir zafer elde edeceğinden emindi;

  • Ağır maçlardan yorgun düşen beden: Yıllar boyunca kanlı ve ağır mücadeleler veren Justin için bu, oktagondaki adını korumanın son, ölüm-kalım sınavıydı.

Sarsılmaz irade ve dönüm noktası: Ayak ritmini bozan deha planı

Gaethje'nin oktagondaki zaferi sadece güç değil, aynı zamanda mükemmel bir hesaplama ve yüksek zekanın ürünüydü:

  • «Aynı ritimdeki ayaklar»: Amerikalı şampiyon, Topuria'nın hareket tarzını tamamen çözdü: rakibinin ayak ritmini asla değiştirmediğini ve yanlara hareket etmeyip sadece ileri veya geri yürüdüğünü tespit etmişti;

  • Planın kusursuz uygulaması: Gaethje ve antrenör ekibi, ana hedefi Topuria'nın ayak hareketlerini bozmaya ve onu ritminden çıkarmaya odakladı ve bu strateji tamamen işe yaradı;

  • Hasarsız biten savaş: Mükemmel zamanlama sayesinde Gaethje, rakibinin güçlü saldırılarından sağ çıkmakla kalmadı, maçı ciddi bir yara almadan, mükemmel bir fiziksel durumda bitirdi.

«Ayaklarının ritmini asla değiştirmiyor. Ya ileri ya da geri hareket ediyor, yana doğru hareket ettiğini çok nadir görürsünüz. Sonunda tüm mesele onun ayak hareketini doğru hesaplamaktı. Plan onun ritmini bozmaktı ve bunu başardık», dedi Justin Gaethje.

Efsanenin yeniden doğuşu ve şampiyonluk durağı

Justin Gaethje'nin bu zaferi, sporda gençliğin ve dış baskıların, insanın sarsılmaz iradesi karşısında çaresiz kaldığının açık bir kanıtı oldu. Çoğu kişi tarafından gözden çıkarılan dövüşçü yeniden doğdu ve hafif sıklette tekrar UFC şampiyonluk tacını taktı. Topuria için ise bu mağlubiyet, oktagonda her büyük dövüşçünün taktiksel bir hata nedeniyle dibe vurabileceğini gösteren ağır bir ders oldu.

Sizce Justin Gaethje'nin 37 yaşına gelmesine rağmen tekrar şampiyonluğu kazanması sporda gerçek bir kahramanlık mı? Ilia Topuria sakatlıklarından sonra hatalarını düzelterek eski yenilmez haline dönebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve MMA dünyasındaki bu tarihi sansasyonun analizini tüm dövüş sanatları tutkunlarıyla paylaşın!

UFCMMAЖастин ГэтжиИлия ТопурияFreedom 250техника нокаутоктагон
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sindarov'un büyük yükselişi: Özbek büyükusta dünya satrancının ikinci basamağındaSindarov'un büyük yükselişi: Özbek büyükusta dünya satrancının ikinci basamağındaBugün, 07:54Justin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladıJustin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladıBugün, 07:48«Asla geri dönmeyeceğim!»: İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından İsmail Kartal istifa etti«Asla geri dönmeyeceğim!»: İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından İsmail Kartal istifa ettiBugün, 07:15Roma, İstanbul cehenneminden sağ çıktı: Şampiyonlar Ligi 1. haftasında kıran kırana beraberlikler!Roma, İstanbul cehenneminden sağ çıktı: Şampiyonlar Ligi 1. haftasında kıran kırana beraberlikler!Bugün, 07:09Rahmonaliyev Manchester United'a karşı sahada — Şampiyonlar Ligi 1. haftasında sansasyonel gollerRahmonaliyev Manchester United'a karşı sahada — Şampiyonlar Ligi 1. haftasında sansasyonel gollerBugün, 06:57Ronaldo Al-Nassr'a galibiyeti getirdi ve gizemli bir mesaj paylaştı — kariyerindeki 979. gol!Ronaldo Al-Nassr'a galibiyeti getirdi ve gizemli bir mesaj paylaştı — kariyerindeki 979. gol!Dün, 21:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti