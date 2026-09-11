Shavkat Rakhmonov devlet başkanı ile ilişkisi hakkında açık konuştu — 19 galibiyetin sırrı!

·7·Spor
Shavkat Rakhmonov devlet başkanı ile ilişkisi hakkında açık konuştu — 19 galibiyetin sırrı!

Dünyanın en prestijli dövüş organizasyonu olan UFC'nin velter sıklet kategorisinde yenilgisiz ilerleyen, Kazakistanlı ünlü yıldız ve hayranları arasında «Nomad» (Göçebe) lakabıyla tanınan 31 yaşındaki Shavkat Rakhmonov beklenmedik ve samimi açıklamasıyla herkesin dikkatini çekti. Oktagonda 19 maça çıkıp bunların 18'ini nakavt ve pes ettirme yöntemleriyle erken bitiren kahraman, ülkesinin bir numaralı ismi olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile yaptığı özel görüşmelerin detaylarını ilk kez açıkladı. Yüksek şöhrete ve devlet düzeyindeki ilgiye rağmen sadeliğini ve tevazusunu kaybetmeyen dövüşçünün bu sözleri, milyonlarca hayranının sevgisini kazandı.

Peki, Rakhmonov başkanla kaç kez görüştü, kişisel sorunlarını çözmek için devlet başkanından yardım istedi mi ve basit spor salonlarından oktagonun zirvesine giden yol onu nasıl bir ulusal kahramana dönüştürdü?

Zafer ve Tanınma: Yenilgisiz «Nomad»ın mutlak istatistiği

Shavkat Rakhmonov'un modern karma dövüş sanatlarındaki istatistikleri, dünya sporunda nadir bir fenomen olarak değerlendiriliyor:

  • 19 maçta 19 galibiyet: 2014 yılının Ekim ayında profesyonel MMA kariyerine başlayan dövüşçü, bugüne kadar hiçbir mağlubiyetin acısını tatmadı;

  • 18 erken bitirilen maç: Rakiplerini oktagonda tam rauntlara kadar tutmayan «Nomad», 18 karşılaşmada saf nakavt ve pes ettirme yöntemleriyle zafere ulaştı;

  • M-1 Global kemerinden UFC elitlerine: Velter sıklette M-1 Global şampiyonu olup unvanını başarıyla koruyan sporcu, dünyanın en güçlü liginde şampiyonluğun ana adayı haline geldi.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Çamur ve ter içinde geçen zor yıllar

Bugün milyonların takdirini ve devlet başkanlarının övgüsünü kazanan Shavkat'ın başarısının ardında büyük bir metanet ve mütevazı bir hayat yatıyor:

  • Zorluklarla pişmiş irade: Profesyonel kariyerinin ilk yıllarında hiçbir finansal destek olmadan, basit spor salonlarında antrenman yaparak ve sadece kendi gücüne güvenerek ringe çıktı;

  • Ulusal kimlik ve kararlılık: Halkının göçebe ruhunu, metanetini ve dövüşçü geleneklerini bünyesinde barındırarak uluslararası arenalarda bayrağını gururla dalgalandırdı;

  • Helal emeğin ürünü: Kariyerindeki her başarı, torpil veya sponsorlar aracılığıyla değil, yüzlerce saatlik ağır antrenmanlar ve çekilen çileler sayesinde elde edildi.

Kırılmaz irade ve dönüm noktası: Başkanla görüşme ve tevazu dersi

Rakhmonov ALF Global YouTube kanalına verdiği röportajda devlet başkanıyla ilişkisi hakkındaki soruya büyük bir kültür ve tevazu ile cevap verdi:

  • «Şahsen tanışıyorum»: Dövüşçü, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile şahsen görüştüğünü ve onunla iki-üç kez yüz yüze geldiğini doğruladı;

  • Hiçbir talep ve çıkar yok: Gazetecinin «Başkan size herhangi bir sorunu çözmede yardımcı oldu mu?» sorusuna dövüşçü gülerek kesin bir dille reddetti;

  • Kendi gücüne güvenme felsefesi: Yüksek mevkideki insanlarla tanışıklığını kullanmamak, sorunlarını devlet başkanı hesabına değil, kendi emeğiyle çözme prensibi, gerçek erkek karakterini bir kez daha ortaya koydu.

«Evet, evet, şahsen tanışıyorum. Onu iki-üç kez gördüm. Başkan bana herhangi bir sorunu çözmede yardımcı oldu mu? Hayır, hayır, hayır (gülerek). Henüz o noktaya gelmedik», — diye vurguladı Shavkat Rakhmonov.

Tarihi istatistik ve tüm bölgenin gururu

31 yaşında karma dövüş sanatlarının zirvesinde olan Shavkat Rakhmonov'un bu sadeliği ve yüksek disiplini, Orta Asya gençliği için büyük bir örnektir. O, sadece oktagonda yenilmez bir güç olarak değil, hayatta da kendi gücüne ve alın terine inanan gerçek bir kahraman olarak tarihini yazıyor. Önünde ise onu UFC kemeri için bekleyen belirleyici maç ve yeni tarihi zaferler var.

Sizce bir sporcunun şöhretin zirvesinde bile mütevazı kalması ve devlet başkanlarıyla tanışıklığını kişisel çıkar için kullanmaması gerçek bir erdem mi? Shavkat Rakhmonov'un 19 maçlık yenilmezlik serisinin yakında UFC kemeriyle taçlanacağına inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve «Nomad»ın hayat felsefesini yansıtan bu makaleyi arkadaşlarınızla ve MMA tutkunlarıyla paylaşın!

Шавкат РаҳмоновUFCMMAҚозоғистонNomadҚосим-Жомарт ТоқаевОктагон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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