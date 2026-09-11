Sindarov'un büyük yükselişi: Özbek büyükusta dünya satrancının ikinci basamağında

Daha dün dünya satrancının en güçlü isimleri arasında yerini sağlamlaştırmak için mücadele ediyordu. Bugün ise Javokhir Sindarov'un ismi canlı rapid reytinginde dünyanın 2 numaralı satranç oyuncusu olarak kaydediliyor.

Özbekistanlı büyükusta, Global Chess League kapsamında bir başka güçlü rakibi olan Fransız satranç oyuncusu Alireza Firouzja'yı mağlup etti. Bu galibiyet sadece takımına belirleyici bir üstünlük sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Sindarov'un canlı rapid reytingini de ciddi şekilde etkiledi.

Sonuç olarak vatandaşımız +10,6 reyting puanı kazanarak puanını 2742,6 puana çıkardı ve bir anda dört basamak yükseldi. Artık zirvesinde sadece satranç efsanesi Magnus Carlsen var.

Bir parti — bir takımın kaderi

Firouzja'ya karşı oynanan parti sıradan bir reyting maçı değildi.

Sindarov'un galibiyeti Fyers American Gambits için belirleyici bir öneme sahipti. Takımın diğer masalardaki karşılaşmaları berabere sonuçlanırken, tam da Özbek büyükustanın galibiyeti takıma genel toplamda üstünlüğü getirdi. Indian Express de bu sonucu Gambits'in turnuvadaki yüksek sıralama mücadelesinde önemli bir adım olarak kaydetti.

Burada Sindarov'un gerçek kahramanlığı ortaya çıktı: takımın galibiyete ihtiyaç duyduğu en kritik anda kişisel sorumluluğu üstlendi.

Yolu kolay geçmiyor

Javokhir Sindarov için bu sonuç tesadüfi bir patlama değil.

20 yaşındaki Özbek büyükusta son zamanlarda dünyanın en güçlü satranç oyuncularıyla başa baş rekabet ediyor. Global Chess League'de daha önce satranç efsanesi Viswanathan Anand'a karşı da önemli bir galibiyet elde etmişti.

İşin en ilginç yanı, bu yükselişinin en üst düzey rakipler karşısında gerçekleşiyor olması.

Bir yanda Anand gibi tecrübeli şampiyonları yeniyor, diğer yanda ise Firouzja gibi modern satrancın en güçlü yıldızlarını geride bırakıyor.

Bu artık sadece «yetenekli genç satranç oyuncusu» hakkındaki bir hikaye değil.

Sindarov elitler arasındaki yerini talep ediyor.

Reytingdeki sıçrama: Bir anda 4 basamak

Firouzja karşısında kazanılan zaferden sonra Sindarov'un canlı rapid reytingi 2742,6 puana ulaştı.

Canlı reytingdeki o anki ilk beş şu şekilde oluştu:

Sıra Satranç Oyuncusu Rapid Reytingi 1 Magnus Carlsen 2806,5 2 Javokhir Sindarov 2742,6 3 Ian Nepomniachtchi 2740,2 4 Hikaru Nakamura 2738,0 5 Alireza Firouzja 2736,8

Sindarov'un +10,6 sonucu onu bir anda dört basamak yukarı taşıdı. Bu veriyi yerel kaynaklar da doğruladı.

Bununla birlikte, canlı reytingler maç sonuçlarına göre hızla değişebilir. Örneğin, 2700chess'in bir sonraki güncellenen sayfasında Sindarov diğer sonuçların etkisiyle daha alt sıralarda gösterildi.

Yani, 2. sıra — tam olarak bu maçtan sonraki canlı reyting durumu olarak anlaşılmalıdır.

En iyisi bile onu özel olarak takdir ediyor

Sindarov'un yükselişi dünya satrancının en büyük yıldızlarının da dikkatinden kaçmıyor.

Magnus Carlsen ile Global Chess League kapsamındaki karşılaşmada Özbek büyükusta Norveçli şampiyona ciddi bir direnç göstererek berabere kaldı.

O maçtan sonra Carlsen, Sindarov'un pozisyonel anlayışını ve oyununu yüksek değerlendirdi. Indian Express, Carlsen'in onu «açık bir zayıf noktası olmayan» dengeli bir satranç oyuncusu olarak tanımladığını yazdı.

Bu takdirin kendisi bile Sindarov'un nereye ulaştığını gösteriyor.

Çünkü burada onun oyununu sıradan bir hayran değil, satranç tarihindeki en büyük oyunculardan biri değerlendiriyor.

Sindarov için en büyük sınav henüz önünde

Global Chess League'deki başarılar Javokhir için büyük bir psikolojik ve sportif deneyim olsa da, sezonun en önemli olayı henüz gerçekleşmedi.

Özbekistanlı büyükusta, dünya şampiyonluğu için mevcut dünya şampiyonu D. Gukesh'e karşı oynayacağı maça hazırlanıyor. Bu karşılaşma satranç dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

Bu anlamda Sindarov'un Global Chess League'deki her büyük galibiyeti ona sadece reyting puanı değil, aynı zamanda dünya şampiyonluğu öncesi özgüven ve tecrübe de kazandırıyor.

Sıra Carlsen'de

Sindarov'un dünkü galibiyeti onu reytingde Carlsen'in hemen arkasına taşıdı.

Aralarında hala büyük bir fark var: 2806,5 — 2742,6.

Ancak birkaç gün önce manzara farklıydı. Sindarov hala yüksek sıralar için mücadele eden bir satranç oyuncusuydu. Şimdi ise ismi Carlsen, Nepomniachtchi, Nakamura ve Firouzja gibi süper yıldızlarla aynı seviyede anılıyor.

Bu, bir gecede ortaya çıkan bir sonuç değil.

Bu, yıllar içinde inşa edilen ustalığın, baskı altında soğukkanlı kalabilmenin ve en güçlü rakiplerden korkmamanın bir sonucudur.

Yeniden doğuş değil, kendini gösterme

Javokhir Sindarov'un mevcut yükselişini «yeniden doğuş» olarak adlandırmak gerekirse, bu onun satrançta kaybolup sonra geri döndüğü anlamına değil, kendi gerçek potansiyelini yeni bir seviyede sergilediği anlamına gelir.

Anand, Firouzja, Carlsen gibi isimlerle aynı sahnede yer almak artık onun için olağanüstü bir durum değil.

Özbekistanlı Javokhir Sindarov dünya satrancının en yüksek zirvelerine doğru ilerliyor. Ve yolunda şu an için sadece bir isim kaldı — Magnus Carlsen.