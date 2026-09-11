Bugün 11 Eylül; tarihin farklı dönemlerine ait önemli olaylar, keşifler ve şahsiyetlerin doğumlarıyla bağlantılı bir gün. Bazı olaylar dünya tarihini değiştirirken, diğerleri günlük hayatımızda hâlâ karşılaştığımız unsurlarla ilgilidir.

11 Eylül tarihi, özellikle 2001 yılında ABD'de gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili acı bir hatıra olarak tarihe geçmiştir. Bununla birlikte, bu tarihte araştırmalar, ulaşım ve kültür tarihine dair başka olaylar da yaşanmıştır.

2001 yılı — dünya tarihini değiştiren 11 Eylül

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de El-Kaide terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne, biri Pentagon'a yönlendirilmiştir. Dördüncü uçak ise Pensilvanya eyaletinde düşmüştür.

Saldırılar sonucunda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Bu olay, ABD'nin iç ve dış politikasına, uluslararası güvenlik sistemine ve sonraki on yıllardaki dünya siyasetinin yönüne büyük etkilerde bulundu.

2026 yılında bu trajedinin 25. yıl dönümü. Bugün ABD'de kurbanları anma törenleri düzenleniyor.

1609 yılı — Henry Hudson, New York bölgesine ulaştı

11 Eylül tarihi, bir başka tarihi yolculukla da bağlantılıdır.

1609 yılında İngiliz denizci Henry Hudson günümüz New York bölgesine ulaşmış ve daha sonra kendi adıyla anılacak olan Hudson Nehri'ni keşfetmiştir.

Bu nedenle bazı takvimlerde bu olay «Manhattan adasının keşfi» olarak kaydedilir. Ancak «aday keşfetti» ifadesini dikkatli kullanmak gerekir: Manhattan bölgesinde Avrupalılardan çok önce yerli halklar yaşıyordu. Hudson'ın keşif gezisi ise Avrupa coğrafi keşifleri açısından önemli bir olaydı.

İnce belli bardağın gerçek tarihi — 1943 yılı

11 Eylül ile ilgili ilginç bilgilerden biri de meşhur ince belli bardağın tarihidir.

Burada önemli bir düzeltme var: Bazı takvimlerde 1945 yılı olarak gösterilse de, kaynaklarda ilk Sovyet ince belli bardağının Gus-Hrustalniy cam fabrikasında 11 Eylül 1943'te üretildiği kaydedilir.

Tasarımı genellikle heykeltıraş Vera Muhina ile ilişkilendirilir. Daha sonra ince belli bardak, Sovyet dönemi günlük yaşamının en tanıdık nesnelerinden biri haline geldi.

1985 yılı — Taşkent Güney Garı'nda yeni bir dönem

11 Eylül tarihi, Taşkent tarihiyle ilgili bilgilerde de karşımıza çıkar.

Taşkent Güney Garı 1963 yılında inşa edilmiştir, 1985 yılında ise gar kompleksi esaslı bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. Özbekistan Demiryolları sistemine ait resmi arşiv belgelerinde de bu gerçek kayıtlıdır.

Bu nedenle «11 Eylül 1985'te gar hizmete açıldı» bilgisini kesin bir kaynak olmadan mutlak bir gerçek olarak sunmaktansa, «1985 yılında Güney Garı yeniden inşa edildi» şeklinde yazmak daha doğru olacaktır.

Daha sonra gar tekrar modernize edildi ve 2018'deki esaslı tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

1965 yılı — Beşar Esad'ın doğumu

11 Eylül 1965'te Suriye'nin eski devlet başkanı Beşar Esad Şam şehrinde doğdu.

2000 yılından 2024 yılına kadar Suriye devlet başkanlığı görevini yürüttü. 2024 yılının Aralık ayında yönetimi devrildi ve başkanlık dönemi sona erdi.

Bu nedenle bugünkü takvimlerde onu «Suriye Devlet Başkanı» olarak güncel bir görevle göstermek doğru değildir. O, Suriye'nin eski devlet başkanıdır.

11 Eylül: Bir tarih, farklı hatıralar

Bugünkü tarih, birbirinden keskin şekilde farklılaşan tarihi olayları bünyesinde barındırır.

Yıl Olay 1609 Henry Hudson, günümüz New York bölgesini keşfetti 1943 Meşhur ince belli bardağın ilk örneği üretildi 1965 Beşar Esad doğdu 1985 Taşkent Güney Garı esaslı bir şekilde yeniden inşa edildi 2001 ABD'de 11 Eylül terör saldırıları gerçekleşti

Bugünün en önemli dersi

11 Eylül, takvimdeki sıradan bir gün değildir. İçinde insanlığın keşif ve ilerleme yolunu da, ağır tarihi trajedileri de barındırır.

Tarihteki günlerin gerçek değeri, onları sadece ezberlemekte değil, geçmişten doğru dersler çıkarmaktadır.

Bugün 11 Eylül. 25 yıl önce dünya tarihini değiştiren trajedinin yaşandığı gün de, yüzyıllar önceki coğrafi keşifler ve Taşkent tarihindeki önemli değişimler de tam olarak bu güne denk gelmektedir.