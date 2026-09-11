Anvar Anvarov dünyanın en iyi atlayışçılarıyla aynı sahada

Özbek atletizm tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Anvar Anvarov, ilk kez düzenlenen World Athletics Ultimate Championship'te dünyanın en iyi uzun atlayışçılarıyla aynı sahaya çıkıyor. Özbek atlet, Budapeşte'deki tarihi finalde Olimpiyat şampiyonu Miltiadis Tentoglu ve dünyanın diğer yıldızlarıyla mücadele edecek.

11-13 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de atletizm dünyası için yepyeni bir organizasyon olan World Athletics Ultimate Championship ilk kez düzenleniyor. Organizasyonda Olimpiyat ve dünya şampiyonları, Diamond League galipleri ve sezon boyunca en iyi dereceleri elde eden atletler yer alıyor.

Yarışma, World Athletics tarafından atletizmde "en iyilerin iyisini" belirlemek amacıyla kuruldu. Budapeşte'deki ilk turnuvaya 65 federasyondan 381 atlet katılıyor.

En önemlisi, bu tarihi mücadelede Özbekistan'ın da bir temsilcisi var.

Anvarov, dünya yıldızları arasında

Özbekistan milli takım üyesi Anvar Anvarov erkekler uzun atlama programında yer alacak.

25 yaşındaki atlet için 2026 yılı özel bir öneme sahip. Bu sezon kendi kişisel rekorunu tazeleyerek 8,29 metre derecesini kaydetti. Anvarov bu dereceye 26 Haziran'da Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde ulaştı ve bu sonuç Özbekistan ulusal rekoru olarak tescillendi.

8,29 metrelik atlayış, Anvarov'a sadece ulusal rekoru değil, aynı zamanda dünya atletizminin en üst düzey yarışmalarından birine giden yolu da açtı.

Adı artık sıradan katılımcılar listesinde değil. Anvarov, Budapeşte'deki Ultimate Championship finalinde dünyanın en iyi atlayışçılarıyla yan yana mücadele edecek.

Rakipler kolay değil: Olimpiyat şampiyonu da sahada

Anvarov'un Budapeşte'deki ana rakipleri arasında atletizm tarihine adını yazdırmış sporcular bulunuyor.

En büyük favorilerden biri, Yunanistan temsilcisi Miltiadis Tentoglu. İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Yunan atlet, 2026 yılında 8,66 metrelik derecesiyle sezonun en iyi derecesine sahip.

Jamaikalı Tajay Gayle, İsviçreli Simon Ehammer, Bulgar Bozhidar Saraboyukov, Portekizli Gerson Balde, Çinli Zhang Minkun da final katılımcıları arasında yer alıyor.

World Athletics'in resmi ön izlemesinde Tentoglu, Gayle, Ehammer ve Saraboyukov uzun atlamadaki ana favoriler olarak gösteriliyor.

Bu durum, Anvarov'u nasıl bir rekabetin beklediğini açıkça gösteriyor.

8,29 metre — Anvarov'u yeni bir seviyeye taşıyan atlayış

Anvar Anvarov'un 8,29 metrelik derecesi tesadüfi bir sonuç değil.

Zagreb'deki yarışmada altı denemeden birinde 8,29 metreye atlayarak birinci oldu. Aynı yarışmada Tajay Gayle de yer almış ve 8,18 metrelik derecesiyle üçüncü olmuştu.

World Athletics verilerine göre, Anvarov'un 8,29 metrelik derecesi 2026 dünya sezon sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Kişisel rekoru da tam olarak 8,29 metre.

Bu rakam, Anvarov'u Budapeşte'deki tarihi finale taşıyan temel faktörlerden biri oldu.

Şimdi hayalden sonuca — tek bir atlayış

World Athletics Ultimate Championship formatı, alışılagelmiş şampiyonalardan farklı.

Tüm branşlarda her zamanki gibi uzun eleme süreçleri yok. Uzun atlama gibi saha branşlarında yarışma doğrudan final olarak yapılıyor. Sporculara ilk iki deneme garantileniyor, ardından sonuca göre en iyi atletler sonraki aşamalarda tekrar atlama hakkı kazanıyor.

Bu da Anvarov için Budapeşte'de her denemenin değerinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

İlk atlayıştan itibaren potansiyelini göstermek, teknik hatalardan kaçınmak ve son şansa kadar savaşmak gerekiyor.

Çünkü burada her santimetre belirleyici olabilir.

22:44 — Özbek spor severlerin gözü Budapeşte'de olacak

Erkekler uzun atlama finali 12 Eylül günü Taşkent saatiyle 22:44'te başlayacak.

Mücadele Budapeşte'deki National Athletics Centre stadyumunda yapılacak. Bu arena 2023 Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmıştı.

Özbek spor severler için bu sadece sıradan bir atletizm yarışması değil.

Bu, ulusal rekor sahibi Anvar Anvarov'un dünya atletizminin en büyük yıldızlarıyla aynı sahada güç deneme fırsatıdır.

10 milyon dolarlık tarihi yarışma

World Athletics Ultimate Championship'in bir diğer dikkat çekici yanı ise ödül havuzu.

Yarışmanın toplam ödül fonu 10 milyon ABD dolarıtutarında. Bu, atletizm tarihindeki en büyük ödül havuzlarından biri olup, her branşın galibi 150 bin dolar ödül kazanacak.

Böylece Budapeşte'de sadece prestij için değil, aynı zamanda büyük bir maddi ödül için de mücadele verilecek.

Ancak Anvarov için bu mücadelenin değeri sadece para veya madalya ile ölçülemez.

Adı bugün dünyanın en iyi atlayışçıları listesinde yer alıyor.

Özbek atletizmi için yeni bir sayfa

World Athletics Ultimate Championship ilk kez düzenlendiği için Budapeşte'deki her sonuç, yarışma tarihinin ilk kayıtları olarak geçecek.

Anvar Anvarov da bu tarihin bir parçası oluyor.

Dünya şampiyonları, Olimpiyat galipleri ve Diamond League yıldızlarıyla aynı start çizgisinde duruyor. Karşısında iki kez Olimpiyat şampiyonu Tentoglu ve sezonda 8 metrenin üzerinde derece gösteren diğer favoriler var.

Ancak Anvarov Budapeşte'ye sadece katılmak için gelmedi.

Bu sahneye 8,29 metrelik ulusal rekor ile çıkıyor.

Şimdi Özbek atlet için bir sonraki sınır, dünyanın en iyi atlayışçıları arasında söz sahibi olmak.

12 Eylül saat 22:44'te tüm gözler Budapeşte'deki uzun atlama sektörüne çevrilecek. Anvar Anvarov için ise bu sıradan bir final değil; Özbek atletizminin yeni bir seviyeye yükseldiğini göstermek için büyük bir fırsattır.