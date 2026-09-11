Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atandı

Meksika futbolunun efsanesi Rafael Marquez, resmen ülkenin milli takımının teknik direktörlüğü görevine getirildi. On yıllar boyunca futbol dünyasında iz bırakan eski savunma oyuncusuna, 2030 Dünya Kupası'nda takımı başarıyla yönetme ve yeni zirvelere taşıma görevi verildi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki uzman, bu göreve gelmeden önce Ağustos 2024'ten itibaren Javier Aguirre yönetimindeki teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Onun yönetimindeki takım, geçtiğimiz yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna ulaştıktan sonra federasyon yönetimi takımda köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.

Eski Barcelona oyuncusu, futbolcu olarak beş Dünya Kupası'nda yer almasına rağmen hiçbirinde çeyrek finali geçememişti. Şimdi ise teknik direktörlük koltuğunda, oyuncuyken ulaşamadığı başarılara imza atmayı ve milli takımın uzun yıllardır süregelen 'çeyrek final laneti'ni kırmayı ana hedefi olarak belirledi.

Yeni teknik direktörün planları ve hedefleri

Rafael Marquez, basın toplantısında kendisine verilen bu ikinci şansı en iyi şekilde değerlendireceğini vurguladı. Uzman isim, «Futbolcu olarak beş Dünya Kupası'na katıldım ancak istediğim sonucu alamadım. Şimdi teknik direktör olarak bu noktaya tekrar geldim ve öncelikle Dünya Kupası'na katılıp orada çok daha farklı bir sonuç almayı hedefliyorum» ifadelerini kullandı.

Oyuncu olarak sahip olduğu zengin deneyimin yeni görevinde kendisine yardımcı olacağını, ancak teknik direktörlük sorumluluğunun çok daha yüksek olduğunu belirtti. Gelecekte zorlu süreçlerin olacağını bildiğini, ancak takımla birlikte tüm engelleri aşacağına inandığını dile getirdi.

Deneyimli teknik ekip

Marquez göreve tek başına başlamıyor; kendisine yakın destek verecek deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu. Özellikle dört Dünya Kupası'nda birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Andres Guardado'nun yanı sıra yardımcı antrenörler Juan Manuel Lillo ve Vidal Paloma da ekibinde yer aldı.

Teknik direktör, işe sıfırdan başlamadığını, Javier Aguirre dönemindeki sürecin kendisine büyük tecrübe kazandırdığını belirtti. Oyuncuları ve ortamı iyi tanıdığını, en üst seviyede görev yapmış deneyimli bir grubun kendisine yardımcı olacağını vurguladı.