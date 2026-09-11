Luis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söyledi

·3·Spor
Luis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söyledi

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, bu yılki prestijli Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne İspanyol futbolculardan birinin layık olduğunu vurguladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın gelecekte bu kişisel ödülü kazanacağına dair inancını dile getirdi. Bu haber Goal.com tarafından aktarılmaktadır. haber veriyor.

Perşembe günü Oviedo'da düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde gelecek ay Çekya'ya karşı oynanacak maçın tanıtım toplantısında konuşan Luis de la Fuente, bu yılki Altın Top aday listesine değindi. Mikel Oyarzabal'ın resmi 30 kişilik aday listesinde yer almamasından duyduğu şaşkınlığı gizlemedi.

Bilgi için, Altın Top ödül töreninin bu yıl 26 Ekim'de Londra'da yapılması planlanıyor. Ödül için aday listesi bu haftanın başında açıklanmıştı. Luis de la Fuente yaptığı açıklamada, ülkedeki futbol potansiyeline ve yerel yeteneklere yüksek değer verdiğini belirtti.

İspanyol futbolunun potansiyeli ve Mikel Oyarzabal meselesi

Teknik direktör, ülkedeki futbolcu yetiştirme sisteminin dünya standartlarında olduğunu vurguladı. Yerel futbol markasını her zaman destekleyeceğini ifade ederek, aday listesini hazırlayanların kararlarını eleştirel bir dille değerlendirdi.

Goal.com'un haberine göre, Mikel Oyarzabal'ın adaylar arasında olmamasına tepki gösteren uzman, "Görünüşe göre birileri adayları yazarken kağıdı düşürmüş ve onu listeden çıkarmış" diyerek esprili bir şekilde itirazını dile getirdi.

Lamine Yamal'ın parlak geleceği

Luis de la Fuente, genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın bu sezonki performansını övgüyle karşıladı ve geleceğine dair büyük umutlar beslediğini söyledi. Barcelona altyapısından yetişen oyuncunun, sergilediği harika oyunla kısa sürede dünyanın en iyi futbolcusu unvanına layık görüleceğinden teknik direktörün şüphesi yok.

"Lamine Yamal'ın İspanyol olması ve inanılmaz derecede iyi bir futbolcu olması nedeniyle Altın Top'u kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yıl olmasa bile gelecekte mutlaka kazanacaktır. Bu ödüle ulaşması için çok zaman geçmesi gerekeceğini sanmıyorum. Sezon başındaki oyununu takip ediyorum ve ondan uzun yıllar keyif almak istiyoruz" dedi.

Milli takım hocası ayrıca, dünya şampiyonluğunun ardından uluslararası kariyerini noktalayan orta saha oyuncusu Marcos Llorente'ye de değindi. Oyuncunun kararına tam saygı duyduğunu ve aralarındaki harika ilişkinin devam ettiğini ekledi. Gelecekte Carlos Espi ve Javi Espart gibi genç yeteneklerin milli takıma çağrılmasıyla ilgili soruya ise, bu oyuncuların gelecekte mutlaka takımda yer alacaklarını ancak şimdilik acele etmemek gerektiğini belirtti.

Luis de la FuenteLamine YamalAltın TopİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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