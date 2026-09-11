Galaxy Z Fold8 için Apple tarzı animasyon geliştirildi

Teknoloji dünyasında şirketler arasındaki rekabet sadece donanım ile sınırlı kalmayıp, yazılım çözümleri ve özgün görsel efektler konusunda da kızışıyor. ixbt.com'un haberine göre, Reddit platformunun aktif kullanıcılarından biri, Galaxy Z Fold8 akıllı telefonu için deneysel bir özel yazılım geliştirdi. Bu uygulama, cihaz katlandığında ve açıldığında Apple tarafından kısa süre önce tanıtılan iPhone Duo tasarım çözümlerini anımsatan pürüzsüz bir animasyon efekti sergiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu deneysel yazılım, cihazın menteşe (dayanıklı katlanabilir mekanizma) sensörlerinden gelen verileri gerçek zamanlı olarak okuyor. Buna dayanarak, dış ve iç ekranlar arasındaki görüntü geçiş süreci son derece akıcı bir şekilde yönetiliyor. Yayınlanan video kliplere bakılırsa, oluşturulan animasyon sadece pürüzsüz çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda menteşenin mevcut durumuna tamamen hassas ve gecikmesiz yanıt veriyor.

Kullanıcı tartışmaları ve eleştiriler

Apple, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan iPhone Duo'yu duyurduktan sonra, uzmanların ve sıradan tüketicilerin dikkatini sadece yapısı değil, tam olarak bu yazılım animasyon efekti çekmişti. İlginç olan ise, tanıtımdan sonra Samsung 'un Apple'ın yeni cihazına karşı bir hiciv, yani açık bir trolleme yapmaya vakit bulmuş olmasıydı.

Buna rağmen, sıradan bir meraklının kısa sürede böyle bir işlevi bağımsız olarak hayata geçirmesi, internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, Samsung gibi dev bir şirketin bu tür ilginç görsel yetenekleri neden Galaxy Z Fold8'in temel arayüzüne önceden dahil etmediğini sorguluyor.

Gelecekteki güncellemelere etkisi

Ağdaki tartışmalarda çoğu tüketici, Samsung'un inovasyon konusunda yeterince yaratıcı bir yaklaşım sergilemediğini vurguladı. Onlara göre, Koreli üreticinin kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek için rakiplerin en başarılı yazılım buluşlarından hızla yararlanması uygun olacaktır.

Şimdilik Samsung, böyle bir animasyon efektini One UI arayüzüne ekleme niyeti olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bağımsız geliştiricilerin bu tür girişimleri, şirket mühendislerini gelecekteki yazılım güncellemelerinde tam da bu tür küçük ama çekici detaylara odaklanmaya zorlayabilir.