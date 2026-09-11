Kylian Mbappe, Real Madrid'deki ilk ödülünü kazandı

·11·Spor
Kylian Mbappe, Real Madrid'deki ilk ödülünü kazandı

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe, taraftarlar arasında yapılan oylama sonucunda ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi. 20Minutos gazetesinin haberine göre Fransız golcü, kraliyet kulübünü temsil etmenin büyük bir onur olduğunu vurgulayarak takımın bu sezonki büyük hedeflerine ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den İspanya'ya transfer olan futbolcu, yeni takımındaki ilk haftalardan itibaren sergilediği olumlu performansla taraftarların dikkatini çekti. Ağustos ayı sonuçlarına göre kulübün 'Five Star Player' ödülüne layık görülen Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda unutulmaz izler bırakmaya kararlı olduğunu belirtti.

Yeni takıma uyum süreci ve ilk izlenimler

Madrid ekibindeki ilk maçlarına çıkan forvet, taraftarlara teşekkür ederek gelecek aylar için yüksek standartlar belirlediğinden bahsetti. Ona göre efsanevi beyaz formayı giymek her zaman bir gurur kaynağı ve bu sorumluluğu her an hissetmek çok önemli.

Kylian Mbappe, "Takıma yardım etmeyi ve bu yıl büyük başarılara imza atabileceğimizi göstermeyi çok istiyorum" dedi. Ayrıca sahada her zaman mutlu olduğunu ve Real Madrid formasını giymenin gerçek bir ayrıcalık olduğunu sözlerine ekledi.

Takım birlikteliği ve gelecek planları

Fransız forvet, kişisel başarıların yanı sıra takım uyumunun önemine de özel bir vurgu yaptı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan yeni oyuncuların daha hızlı uyum sağlaması için takımın tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Kylian Mbappe'ye göre soyunma odasındaki huzur ve herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, sezon boyunca tüm kupalar için mücadele etmede temel faktör olacak. Futbolcu, "Yeni yüzler görmek her zaman güzeldir. Onlar, Real Madrid armasına katkı sağlama arzusuyla geldiler. Herkesin aynı yönde hareket etmesi için en iyi şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olduk" dedi.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaFutbolİspanya Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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