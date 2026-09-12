2030 Dünya Kupası finali: Fas Başbakanı futbol yönetimini eleştirdi

2030 FIFA Dünya Kupası'nın final maçının nerede oynanacağına dair tartışmalar giderek kızışıyor. BBC Sport'un haberine göre, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, ülke futbol federasyonu başkanının turnuva finali hakkındaki aceleci açıklamalarının ardından duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Hükümet başkanı, federasyon başkanına henüz resmiyete kavuşmamış konular hakkında kamuoyuna asılsız vaatlerde bulunmayı bırakması konusunda sert bir uyarıda bulundu. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2030 Dünya Kupası futbol tarihindeki yüzüncü yıl turnuvası olacak ve Fas'ın yanı sıra İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. Ayrıca turnuvanın açılış maçlarının, tarihe saygı duruşu niteliğinde Güney Amerika ülkelerinde oynanması kararlaştırıldı. Ancak final maçının hangi stadyumda gerçekleşeceği FIFA tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

Siyasi kürsülerden gelen iddialar

Gerginlik, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) Başkanı Fouzi Lekjaa'nın bir siyasi parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kazablanka'daki yeni stadyumun final maçına ev sahipliği yapma 'şerefine' nail olacağını iddia etmesiyle başladı. Bu tür keskin ve mutabık kalınmamış açıklamalar, Avrupalı ortaklarla diplomatik sorunlara yol açabilirdi.

Başbakan Aziz Ahnuş, bir mitingdeki konuşmasında bu duruma sert tepki göstererek şunları söyledi: 'Müttefiklerimiz İspanya ve Portekiz ile bu konuyu henüz görüşmemişken, Fas'ta büyük finali düzenlemeyi teklif etmeyin. Kardeşlerim, biraz saygı olmalı. Seçim vaatlerini kullanarak ayağımızın altındaki halıyı çekmeyi bırakın. Bunlar çok büyük meseleler.'

İspanya tarafının da iddiaları var

Şu anda Kuzey Afrika ülkesi, 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliğinden bu yana Dünya Kupası finalini ilk kez kıtaya getirmek için tüm gücüyle çalışıyor. Ancak İspanyol futbol yetkilileri de finalin kendi topraklarında oynanması konusunda ısrarcı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael del Amo, Cadena SER radyosuna verdiği demeçte bu konudaki görüşlerini açıkça dile getirdi.

'Henüz bir karar alınmamış olsa da, İspanya'nın final için en uygun yer olduğunu düşünüyorum ve başka türlüsü de olamaz' dedi. Ona göre, ülkenin büyük etkinlikleri organize etme potansiyeli tartışılmaz. Ayrıca İspanyol tarafının pozisyonu, erkek milli takımlarının son yıllardaki başarıları ve Madrid'deki yenilenen Santiago Bernabéu ile Barselona'daki Spotify Camp Nou gibi dünya standartlarındaki stadyumların varlığıyla daha da güçleniyor.

FIFA ise bu konuda henüz nihai bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Uluslararası futbol kurumu, ilgili kararın zamanı geldiğinde açıklanacağını belirtmekle yetiniyor.