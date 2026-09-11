Brenden Aaronson Leeds için neden önemli bir oyuncu

·60·Spor
Brenden Aaronson Leeds için neden önemli bir oyuncu

ABD milli takımı orta saha oyuncusu Brenden Aaronson, durmak bilmeyen çalışkanlığı ve takım oyununa olan bağlılığı sayesinde Leeds United kulübünün gerçek bir lideri haline geldi. Leeds'in eski kanat oyuncusu Jermaine Pennant'a göre, bu Amerikalı futbolcunun sahada Lionel Messi gibi bir dahi olması gerekmiyor, ancak azmi ve tutkusu takım için son derece değerli. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

NetBet Sport aracılığıyla GOAL'e verdiği röportajda Jermaine Pennant, Leeds takımının kendine has özelliklerinden ve taraftarların taleplerinden bahsetti. Pennant, kulüpte milyonlarca avroluk transferler yapılmasa bile taraftarların futbolculardan tek bir şey beklediğini, o da sahada tüm gücüyle mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Çalışkanlık ve taraftar takdiri

Aaronson'un oyun tarzı tam olarak Leeds kulübünün felsefesiyle örtüşüyor. Futbolcu dünyanın en yetenekli oyuncusu olmasa da, 'angarya' işleri yapmaktan çekinmemesi, koşması ve top için sonuna kadar savaşması tribünlerdeki taraftarlar tarafından takdir ediliyor. Taraftarlar için iyi bir profesyonel olmak ve kulüp için yürekten oynamak en temel kriterdir.

25 yaşındaki futbolcunun Leeds kariyeri başlangıçta zorlu geçmişti. İlk sezonunda küme düşme acısını yaşamış ve hemen kiralık olarak gönderildiği için eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak futbolcu takıma geri döndü ve 2024-25 sezonunda Championship şampiyonluğuna önemli katkılarda bulundu.

Bu olumlu değişimler sayesinde yaz aylarında Brenden Aaronson ile 2029 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandı. Daniel Farke yönetimindeki teknik ekibin uyguladığı akılcı transfer politikası ve taktiksel değişiklikler, takımın Premier Lig'deki yerini korumasını ve yeni sezona istikrarlı bir başlangıç yapmasını sağladı.

Aaronson, bu sezonki ilk golünü Chelsea'ye karşı oynanan Lig Kupası (Carabao Cup) maçında atmayı başardı. Hücumdaki hareketliliği ve Dominic Calvert-Lewin gibi takım arkadaşlarına verdiği destek, teknik direktörün ve taraftarların güvenini boşa çıkarmıyor.

Özetle, Brenden Aaronson'un Leeds forması altındaki başarısı, yıldız statüsüne sahip olmanın şart olmadığını, sahada gösterilen durmak bilmeyen emeğin ve takım çıkarları uğruna verilen mücadelenin her türlü pahalı transferden daha üstün olduğunu açıkça kanıtlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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