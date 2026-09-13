Kylian Mbappe'nin duble yaptığı maçta Real Madrid, Rayo Vallecano'yu farklı mağlup etti

İspanya La Liga'nın beşinci haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransız forvet Kylian Mbappe maçın yıldızı oldu; iki gol atıp bir de asist yaptı. Bu galibiyetle puanını 12'ye çıkaran Madrid ekibi, puan durumunda ezeli rakibi Barcelona ile puanlarını eşitledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe ve hücum hattının üstünlüğü

Real Betis karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetin ardından Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahaya tamamen odaklanmış bir şekilde çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı alınan galibiyete rağmen, takımın hücumdaki verimliliği ve oyun tarzı hakkında soru işaretleri devam ediyordu. Ancak maçın ilk dakikalarından itibaren bu şüpheler ortadan kalktı. Kylian Mbappe, en iyi özelliklerini sergileyerek Ballon d'Or için en büyük adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ev sahibi ekip, hücumları hızla organize ederek rakip savunmayı şaşkına çevirdi. Sonuç olarak maçın henüz 3. dakikasında fark ikiye çıktı. Orta sahada topu kapan Kylian Mbappe, Rayo Vallecano savunmasını yaran mükemmel bir pasla topu Carreras'a aktardı ve o da bu fırsatı iyi değerlendirdi. İlk yarının sonlarına doğru, daha doğrusu 35. dakikada Vinicius Junior'ın kanattan yaptığı ortayı Jude Bellingham ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıdaki zorluklar ve son nokta

Devre arasından sonra sahaya çıkan Real Madridli futbolcularda bir nebze rahatlık gözlendi ve bu durum rakibe fırsat tanıdı. 51. dakikada Antonio Rüdiger'in hatasını değerlendiren Camello skoru kısalttı. Bunun ardından hareketlenen Rayo Vallecano, Madrid kalesi önünde birkaç tehlikeli pozisyon yarattı. Özellikle kaleci Thibaut Courtois, birkaç kez takımı mutlak gollerden kurtardı.

Maçın sonlarına doğru rakip, farkı azaltmak için tüm takımla hücuma kalktı ve bu durum Real Madrid'e kontra ataklarda boş alanları kullanma fırsatı verdi. 90+1. dakikada maçın kahramanı Kylian Mbappe ikinci golünü atarak skoru belirledi. Fransız forvet, savunmacıların direncine rağmen topu uzak köşeye göndererek skoru 4-1'e getirdi.