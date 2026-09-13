Ronaldo'nun takımı dış sahada şokta: Al Nassr'dan beklenmedik beraberlik

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftası futbolseverlere gerçek bir sansasyon ve beklenmedik bir sonuç sundu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla herkesi hayrete düşüren Riyad temsilcisi Al Nassr, ligin alt sıralarında yer alan Al Khaleej'e konuk oldu. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix ve Inigo Martinez gibi dünya yıldızlarının forma giydiği konuk ekip, sahaya mutlak favori olarak çıksa da karşılaşma beklenmedik bir şekilde 1-1'lik skorla sonuçlandı.

İlk yarının sonunda yenen gol Al Nassr'ı zor durumda bırakırken, oyuna sonradan giren forvet takımı mağlubiyetten kurtardı. Bu puan kaybı, Stefano Pioli ve ekibini lig tablosunda 3. sıraya geriletti. Peki, yıldızlar topluluğu Al Nassr neden zayıf rakibini mağlup edemedi, oyuna girip beraberlik golünü atan kahraman kim ve Suudi Arabistan şampiyonluk yarışında neler değişti?

İlk yarının şoku: Mascarell'in sansasyonel golü

Al Khaleej, kendi sahasında yıldızlı rakibinden çekinmeden disiplinli ve dirençli bir oyun sergiledi:

Rakibin amansız baskısı: Ev sahibi ekip savunmada kompakt kalarak Al Nassr'ın pahalı hücum hattına boş alan bırakmadı;

45+1'de gelen şok: İlk yarının normal süresi biterken, uzatma dakikalarında Mascarell çevikliğiyle ev sahibini öne geçirdi (1-0);

Devre arasında hayal kırıklığı: Dünya yıldızlarıyla dolu Riyad ekibi devre arasına beklenmedik bir mağlubiyetle girdi ve taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Al Nassr'ın yıldız kadrosu ve Al Hamdan'ın 2 dakikalık 'joker' etkisi

İkinci yarıda durumu düzeltmek için teknik heyet radikal değişikliklere gitti:

Süper yıldızlar sahada: Bento, Boushal, Al Amri, Inigo Martinez, Al-Nasser, Angelo, Samu Costa, Al-Khaibari, Joao Felix, Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo gibi isimler oyunu lehine çevirmek için sürekli atak yaptı;

Hocanın altın değişikliği: 70. dakikada Al-Nasser'in yerine oyuna giren Al Hamdan, hocasının güvenini sadece iki dakika içinde boşa çıkarmadı;

72. dakikada gelen kurtarıcı gol: Oyuna girer girmez etkili olan Al Hamdan, 72. dakikada rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi — 1-1.

Puan durumunda düşüş: Al Nassr 3. sıraya geriledi

Bu puan kaybı, takımın şampiyonluk hedeflerine ciddi bir darbe vurdu:

16 puan ve 3. sıra: Bu beraberliğin ardından Al Nassr puanını 16'ya yükseltti ancak rakiplerinin başarılı sonuçları nedeniyle Riyad ekibi ligde 3. sıraya geriledi;

Al Khaleej için değerli bir puan: Kendi evinde dev bir takımdan puan koparan Al Khaleej, puanını 5'e çıkararak 12. sıraya yükseldi;

Önümüzdeki zorlu sınavlar: Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarının eski konumlarına dönmeleri için önümüzdeki maçlarda sadece galibiyete odaklanmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde beklenmedik sonuçlar ve sansasyonlar devam ediyor. Bu maç, zayıf takımların artık yıldızlı kulüplere karşı korkusuzca mücadele ettiğinin kanıtı oldu.

Sizce Cristiano Ronaldo ve Joao Felix önderliğindeki Al Nassr'ın puan kaybetmesinin sebebi neydi; yorgunluk mu yoksa rakibi hafife almak mı? Takım bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu sansasyonel haberi tüm taraftarlara ulaştırın!