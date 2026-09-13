NASA astronotlar için yeni bir statü getirdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II uzay görevinin ana kadrosu için tamamen yeni bir "astronaut emeritus" (emekli astronot) statüsü getirdi. ixbt.com'un haberine göre, Ay çevresindeki uçuşu başarıyla tamamlayan mürettebat üyeleri, artık ajanstaki aktif görevlerini sonlandırarak kariyerlerine danışman ve eğitmen olarak devam etme imkanına sahip oldular. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni girişim, Ay'ı fethetme konusundaki değerli deneyimi korumak ve bunu gelecek nesil astronotlara aktarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eskiden astronotlar özel sektöre geçtiklerinde veya askeri görevlerine döndüklerinde ajansla bağlarını tamamen koparırlardı; yeni uçuş imkanı kalmayan uzmanlar ise sadece idari pozisyonlara atanırlardı.

Yeni statünün avantajları

Artemis II görevi komutanı Reid Wiseman ve 5 aylık bir aradan sonra sunulan bu yeni statü, onlara dışarıda profesyonel faaliyetlerde bulunma ve aynı zamanda NASA için danışmanlık yapma hakkı tanıyor. Örneğin, astronot Victor Glover, California Politeknik Üniversitesi'nde yöneticilik görevini üstlenmiş olsa da, Orion uzay aracı konusunda NASA uzmanlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, uzay ajanslarının insan kaynağı potansiyelini korumasına olanak tanıyor. Wiseman ve Glover, danışman statülerini her yıl yenileyebilecek ve gelecekteki mürettebatların eğitim sürecine doğrudan katılabilecekler.

Görevin sonu ve beklentiler

Victor Glover, Artemis II görevinin kendisi için tamamen tamamlanmış sayıldığını belirtti. 10 günlük Ay uçuşu, sonrasındaki tüm analizler, tıbbi kontroller ve diğer zorunlu prosedürler sona erdi.

Buna rağmen astronotlar, elde edilen verilerin, fotoğrafların ve araştırma sonuçlarının derinlemesine analiz edilmesine yardımcı olmaya devam edecekler. Bu birikmiş deneyim, Artemis III ve Artemis IV görevlerine hazırlık sürecinde çok işe yarayacak.

Hatırlatmak gerekirse, program kapsamındaki bir sonraki önemli adım Artemis III görevidir. Şu anda bu uzay aracının fırlatılması 2027 yılının ortalarından önce planlanmamış olup, uzmanlar hazırlık çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.