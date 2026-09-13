Shomurodov ve Fayzullayev ilk 11'de mi? Başakşehir, Amedspor'a konuk oluyor

Türkiye Süper Ligi'nin 5. haftasında bugün, Özbek futbolseverlerin merakla beklediği son derece heyecan verici ve tarihi bir karşılaşma oynanacak. Lig tablosunda 13. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Başakşehir, deplasmanda 10. sırada yer alan Amedspor'a konuk oluyor. Taşkent saatiyle 22:00'de Diyarbakır Stadyumu'nda başlayacak olan bu kritik mücadele öncesinde açıklanan resmi kadrolar, ülkemizdeki taraftarları heyecanlandırdı: Özbekistan Milli Takımı'nın iki yıldız ismi, tecrübeli golcü Eldor Shomurodov ve yaratıcı kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ilk dakikadan itibaren sahada olacak.

İstanbul kulübünün teknik heyeti, hücum hattını tamamen Özbek ikilisine emanet etmiş durumda ve takım bu önemli deplasman galibiyetiyle ligdeki konumunu hızla yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Fayzullayev ve Shomurodov ikilisi Diyarbakır'da rakip savunmayı nasıl aşacak, Amedspor sahada hangi güce güvenecek ve Başakşehir bu kritik galibiyeti alarak zirveye yaklaşabilecek mi?

Diyarbakır'da kritik randevu: Saat 22:00'deki ateşli mücadele

Türkiye Süper Ligi'nin 5. haftasındaki merkez maçlardan biri başlamak üzere:

Zaman ve stadyum: Mücadele Taşkent saatiyle 22:00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve milyonlarca Özbek taraftarın odak noktası olacak;

Puan durumu rekabeti: Ev sahibi Amedspor 7 puanla 10. sırada yer alırken, Başakşehir 4 puanla 13. sırada bulunuyor;

3 puan hedefi: İstanbul ekibi için bu deplasman, galibiyet alarak rakibini yakalamak ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için büyük bir fırsat.

Shomurodov ve Fayzullayev ilk 11'de: Özbek düeti sahnede

Başakşehir teknik ekibi, hücum potansiyelini maksimuma çıkarmaya karar verdi:

Milli yıldızlar sahada: Eldor Shomurodov hücumun merkezinde rakip kaleyi tehdit ederken, Abbosbek Fayzullayev kanattan yapacağı yaratıcı paslar ve hızlı driplinglerle atakları şekillendirecek;

Başakşehir'in tam kadrosu: Dilmen, Kalujinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Operi, Opoku, Skov Olsen, Shahiner, FAYZULLAYEV, SHOMURODOV;

Taktiksel uyum: Shomurodov ve Fayzullayev'in milli takımdaki uyumunun, Türkiye Ligi'nde de Başakşehir hücum hattının ana silahı olması bekleniyor.

Amedspor'un savaşçı kadrosu ve ev sahibi avantajı

Ev sahibi ekip, kendi sahasında puan kaybetmemek için güçlü bir kadroyla sahaya çıkıyor:

Amedspor kadrosu: Lafont, Dellova, Xalil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Beyts, Meras, Raveloson, Soyalp;

Güvenli savunma ve pres: Diyarbakır ekibi, taraftarı önünde oynayarak Başakşehir'in yıldızlarına orta sahada boş alan bırakmamaya çalışacak;

Sahadaki baskı: Kıyasıya geçmesi beklenen maçta her iki taraf da sadece 3 puan için tüm gücünü ortaya koyacak.

Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in aynı anda sahada olması, bu karşılaşmayı ülkemiz futbolseverleri için Türkiye Süper Ligi'nin bugünkü en ilgi çekici maçı haline getirdi.

Sizce Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev bu deplasmanda gol veya asist katkısı yapabilecek mi? Başakşehir, Özbek oyuncularının liderliğinde Amedspor engelini aşarak kritik 3 puanı alabilecek mi? Yorumlarınızı paylaşın ve Türkiye Ligi'ndeki temsilcilerimize dair bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!