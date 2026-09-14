Flick, Levante ile oynanan dramatik maçın ardından yaptığı hatayı itiraf etti...

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia deplasmanından 4-2'lik değerli bir galibiyetle dönen Barcelona kampında, maçın sonu oldukça gergin ve ciddi tartışmalara yol açtı. Karşılaşma boyunca 3-0 önde olan Katalanlar, oyunun sonunda kalesinde iki gol görerek galibiyeti neredeyse elinden kaçırıyordu. Uzatma dakikalarında atılan dördüncü gol heyecana nokta koysa da, 'Mavi-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Hans-Dieter Flick, maç sonu basın toplantısında kendisine karşı son derece öz eleştirel ve mert bir duruş sergiledi.

Saygın Marca gazetesinin haberine göre, Alman çalıştırıcı sahada yaşanan tehlikeli durumun sorumluluğunu tamamen üstlendi ve taktiksel değişiklikleri geciktirdiğini açıkça itiraf etti. 5 hafta sonunda 15 puanla puan durumunda mutlak liderliğini koruyan takımın hocası, rakibin hızlı geçişleri ve takım hazırlığı konusunda önemli dersler paylaştı. Peki, Flick hangi kararını hata olarak gördü, Levante'nin evindeki korkutucu serisi Barcelona'yı nasıl zor durumda bıraktı ve liderliği sağlamlaştıran Alman uzman gelecek maçlar için nasıl bir sonuç çıkardı?

«Yine de suçun bende olduğunu düşünüyorum»: Flick'in kendini eleştiren açıklaması

Barcelona hocası Marca'ya verdiği röportajda soyunma odası ve yedek kulübesi kararlarındaki eksiklikleri gizlemedi:

Sahadaki koşullar ve hızlı başlangıç: «Maçın başlangıcı bizim için çok iyi geçti. Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Zemin biraz kuruydu ama bu bizim için bir bahane olamaz», dedi Flick;

Geciken değişiklikler: Teknik direktör asıl hatasını açıkladı: «Sonuçta puanları aldık ama yine de suçun bende olduğunu düşünüyorum. Değişiklikleri su molasına kadar bekletmek istedim, belki de onları çok daha önce yapmalıydım»;

Sorumluluğu üstlenmek: Alman uzman, galibiyetten sonra futbolcuları değil, zamanında karar vermediğini ana sebep olarak göstererek gerçek bir hocalık seviyesi sergiledi.

Levante'nin baskısı ve evindeki 8 maçlık galibiyet serisi

Ev sahibinin son dakikalardaki geri dönüşünün tesadüf olmadığı anlaşıldı:

«Yüzde yüz hazır olmazsak, böyle olur»: Flick, takım konsolidasyonu düştüğü anda büyük sorunlar çıkacağını vurguladı: «Eğer takım yüzde yüz hazır değilse, işte böyle tehlikeli durumlar ortaya çıkar»;

Rakibin gücü ve hızı: Levante'nin kendi sahasındaki gücünü değerlendiren hoca: «Son sekiz iç saha maçlarını kazandılar. Bu konuda mesele bizim rahatlığımız değil, rakibin hızlı geçişi ve yüksek temposuydu. Buna rağmen çocuklar baskıya dayandı», diye ekledi;

Dramatik son dakikalar: 3-0'dan sonra skoru 3-2'ye getiren Valencialıların beklenmedik geri dönüşü gerçekleştirmesine çok az vakit kaldı.

15 puan ve yüzde 100 liderlik: Tahtta sağlamlık

Tüm bu heyecan ve zorluklara rağmen, Katalan kulübü rakamsal olarak mükemmel ilerliyor:

Mutlak liderlik: Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puanla La Liga tahtını kimseye bırakmıyor;

Hızlı sonuçlar almanın gerekliliği: Son dakikalarda savunmada hata yapma eğilimi, Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid ile oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesinde önemli bir uyarı zili oldu;

İrade ve şampiyonluk karakteri: En gergin ve şanssız anlarda bile galibiyeti kaybetmeden 4-2 ile 3 puanı almak, takımın şampiyonluk karakterinin şekillendiğini gösteriyor.

Hansi Flick'in galibiyetten sonra bile kendi eksikliklerini açıkça itiraf etmesi, Barcelona'nın bu yıl sadece parlak bir futbol değil, aynı zamanda yüksek seviyede demir disiplin ve katı bir talepkarlık yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Sizce Hansi Flick'in yedek oyuncuları geç oyuna alması gerçekten maçtaki ana hata mıydı, yoksa futbolcular 3-0'dan sonra aşırı rehavete mi kapıldı? Barcelona'nın bu yüzde 100'lük liderlik yürüyüşü La Liga'da daha ne kadar sürebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Barcelona'nın dramatik galibiyeti ile Flick'in açık itirafına dair bu önemli analizi tüm futbolseverler ve arkadaşlarınızla paylaşın!