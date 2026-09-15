McGregor, Holloway ile maçında hakemi suçladı: Sporda en büyük geri dönüş ne zaman olacak?

·13·Spor
McGregor, Holloway ile maçında hakemi suçladı: Sporda en büyük geri dönüş ne zaman olacak?

Dünya dövüş sanatları dünyasının en sansasyonel ve tartışmalı yıldızı, iki sıklet eski UFC şampiyonu Conor McGregor etrafında yine büyük bir fırtına koptu. Amerikalı "BMF" sahibi Max Holloway ile beklenen rövanş maçının daha ilk saniyelerinde dizinden ağır bir sakatlık geçirerek oktagonu vaktinden önce terk eden İrlandalı süper yıldız, uzun süren sessizliğinin ardından çarpıcı bir açıklama yaptı. Oktagondaki maçı yöneten hakem Marc Beltran'ı acelecilikle, Holloway'i ise maçı yapay bir şekilde durdurmaya çalışmakla suçlayan McGregor, MAC Energy'ye verdiği özel röportajda içindeki tüm öfkeyi kustu.

Şu anda cerrahi müdahale sonrası aktif iyileşme sürecinden geçen Conor, pes etmeye niyeti olmadığını, aksine spor tarihindeki en büyük geri dönüşü gerçekleştirmek için Las Vegas'taki Uluslararası Dövüş Haftası'nda (International Fight Week) Max Holloway ile bir üçleme talep edeceğini açıkladı. Peki, o uğursuz saniyelerde aslında ne yaşandı, Conor McGregor neden rakibinin hareketlerine öfkeli ve 38 yaşındaki dövüşçü oktagona gerçekten rekor bir hızla geri dönebilecek mi?

«Hakeme yalvardın!»: McGregor'un Holloway ve hakeme sert saldırısı

İrlandalı yıldız, maçın durdurulduğu dramatik anları şöyle açıkladı:

  • «Durdurulmasını ben talep etmedim»: Conor, maçı durdurma inisiyatifinin kendisinden çıkmadığını kesin bir dille belirtti: «Size şunu söyleyeyim, maçı durdurmamı ben istemedim. Durdurulmasını ben talep etmedim!»;

  • Holloway'in hakeme çağrısı: McGregor, rakibinin sakatlıktan faydalandığını iddia etti: «Ben seninle dövüşüyorum, sen ise hakeme bakıp: “Hakem! Maçı durdur! Maçı kim durduracak? Durdurma! Maçı bitir!” diye yalvarıyorsun. Sen maçın durdurulmasını istiyorsun. Oysa maç daha yeni başlamıştı!»;

  • İntikam ateşi: «Ama her şey yolunda. Biz işimizi yapacağız, yolumuza devam edeceğiz ve intikamımızı alacağız. İntikam almak istiyorum ve beni ileriye taşıyan duygu tam olarak bu», — diyerek öfkesini dile getirdi İrlandalı dövüşçü.

«Spor tarihindeki en büyük geri dönüş»: Las Vegas'taki büyük rövanş planı

İki sıklet eski şampiyonu, geleceğini sadece oktagon ile bağdaştırıyor:

  • Hedef — Holloway ile üçleme: Ameliyat sonrası güç toplayan McGregor, gelecek yaz Las Vegas'ta düzenlenecek geleneksel «Uluslararası Dövüş Haftası» (International Fight Week) kapsamında Max Holloway ile hesaplaşmayı bitirme niyetini resmen onayladı;

  • Zihinsel motivasyon: «Bu yol bende var ve önümde net bir görev duruyor. Spor tarihindeki en büyük geri dönüşü gerçekleştirmek istiyorum», — dedi;

  • Hayranların beklediği karşılaşma: 2013 yılında Conor'un puanla galibiyetiyle biten ilk maç ve sakatlık nedeniyle yarım kalan ikinci karşılaşma, UFC tarihindeki en pahalı ve sansasyonel üçlemelerden birini garanti ediyor.

Koltuk değneksiz günler ve rekor süre: Doktorlar şaşkın

Conor'un rehabilitasyon süreci beklenenden çok daha hızlı ilerliyor:

  • Vaktinden önce iyileşme: «Programın çok önündeyim. Bacaktaki şişlik tamamen indi. İki-üç haftadır koltuk değneklerini bir kenara bıraktım», — dedi McGregor durumu hakkında;

  • 10 yıl önceki deneyim: Dövüşçü, böyle ağır bir diz sakatlığıyla (çapraz bağ) ilk kez karşılaşmadığını hatırlattı: «Böyle bir sakatlığı yaklaşık on yıl önce (2013'te yine aynı Holloway ile maçta) da yaşamıştım. Bugünkü modern tıp ve iyileşme yöntemleri sayesinde süreç çok daha hızlı ilerliyor»;

  • 9–12 aylık süre: «Geçen sefer dokuz ayda iyileşip müsabakalara başarıyla dönmüştüm. Dolayısıyla dokuz-on iki ay — kesinlikle yeterli bir süre», — diye sonuçlandırdı «The Notorious».

McGregor'un diz sakatlığı sonrası şimşek hızı ve Holloway'e yönelttiği sert suçlamalar, UFC dünyasında 2027'nin en korkunç rövanş maçının şimdiden pişmeye başladığının habercisi.

Sizce hakem Marc Beltran, Conor McGregor'un sakatlandığı pozisyonda maçı durdurmakta gerçekten acele mi etti yoksa dövüşçünün sağlığını korumak için doğru kararı mı verdi? Ağır bir ameliyattan dönen 38 yaşındaki Conor, gelecek yaz Max Holloway'i rövanşta yenerek «tarihteki en büyük geri dönüşü» gerçekleştirebilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasının bu sansasyonel haberini tüm UFC hayranları ve arkadaşlarınızla paylaşın!

Conor McGregorMax HollowayUFCInternational Fight WeekMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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