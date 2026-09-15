Merab Dvalishvili, ezeli rakibinin mağlubiyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Dünyanın en prestijli dövüş sanatları ligi UFC'nin horoz sıklet kategorisinde, beklenmedik nakavtlar ve sansasyonel açıklamaların ardından şampiyonluk heyecanı yeni bir zirveye ulaştı. Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night turnuvasının ana maçında, Rusya'nın yenilgisiz adayı Umar Nurmagomedov yerel yıldız Song Yadong ile karşılaştı ve 2. rauntta teknik nakavtla kariyerindeki ilk erken ve ağır mağlubiyetini aldı. Aralarındaki ciddi kişisel husumet ve gerginliğe rağmen, divizyonun eski şampiyonu Gürcü "Makine" Merab Dvalishvili rakibinin bu şekilde düşmesinden hiç de mutlu olmadığını açıkladı. UFC on Paramount'a verdiği özel röportajda Merab, hiçbir dövüşçüye böyle bir nakavtı yakıştıramayacağını belirterek soğukkanlı bir gerçeği kabul etti: Song Yadong divizyona yeni bir soluk getirdi ve şampiyonluk kemerinin ana adayı haline geldi.

Aynı zamanda Gürcü yıldız, 24 Ekim'de Abu Dabi'deki UFC 333 turnuvasında mevcut şampiyon Pyotr Yan ile yapacağı tarihi üçleme maçını kazanıp, bir sonraki unvan koruma mücadelesini bizzat Song Yadong'a karşı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Peki, Dvalishvili neden Umar'ın nakavtından keyif almadı, Pyotr Yan ile hesaplaşma öncesi nasıl bir taktik kuruyor ve sıkletteki güç dengeleri nasıl değişti?

«Kimseye bunu reva görmem»: Merab'ın Umar Nurmagomedov hakkındaki samimi itirafı

Gürcü eski şampiyonun kişisel husumetin ötesindeki sportmen tutumu:

Şanghay'da şok nakavt: «Song Yadong'un performansı çok etkileyiciydi. Bu gencin tehlikeli olduğunu her zaman biliyordum», dedi Merab beklenmedik finali değerlendirirken;

Husumetin üzerinde yükselen insanlık: «Umar'ın mağlup olduğunu gördüğümde hiç sevinmedim. Kimseye mağlubiyeti veya böyle ağır bir nakavtı reva görmem. Mutlu olmadım ama Song için çok mutluyum çünkü o artık yeni bir aday», diye vurguladı Dvalishvili;

Nurmagomedov ailesinin planlarına darbe: Umar'ın mağlubiyeti, onun şampiyonluk kemeri için olan doğrudan sırasını geciktirdi ve sıralamanın zirvesini kökten değiştirdi.

UFC 333: Abu Dabi'de tarihi üçleme ve Pyotr Yan engeli

Merab Dvalishvili horoz sıklet tahtını geri almaya kararlı:

24 Ekim — Abu Dabi'deki belirleyici maç: BAE'nin ünlü Etihad Arena'sında gerçekleşecek UFC 333 gecesinde Merab Dvalishvili, Rus şampiyon Pyotr Yan ile üçlemenin final ve belirleyici mücadelesinde oktagona çıkacak;

1:1'lik rekabet: İki yıldız arasındaki maçların tarihi şu an için berabere; ilk maçta Merab tempo ve takedownlar ile üstünlük sağlamış, geçen yıl ise Pyotr Yan rövanşı alarak şampiyonluk kemerini geri kazanmıştı;

Tahtı geri alma hedefi: Dvalishvili tüm hatalardan ders çıkardığını, Abu Dabi'de sadece galibiyet için savaşacağını ve altın kemeri tekrar Gürcistan'a götüreceğini vurguluyor.

«Bu yeni kan!»: Song Yadong ile gelecekteki şampiyonluk maçı planı

Pyotr Yan engeli aşıldıktan sonraki adımların analizi:

Yeni rakip — yeni meydan okuma: «Bu yeni kan, onunla henüz hiç dövüşmedim. O benim için çok ilginç çünkü rakibini tek yumrukla uyutabilecek gerçek bir nakavt gücüne sahip», dedi Merab;

Sıradaki şampiyonluk adayı: «İnşallah önce Pyotr'u yeneceğim. Sanıyorum ki sonrasında Song Yadong benim sıradaki rakibim olacak çünkü henüz oktagonda karşı karşıya gelmedik», diyerek sözlerini noktaladı Gürcü yıldız;

Divizyonda yeni bir dönem: Song Yadong'un Umar karşısında aldığı parlak nakavt, horoz sıklette uzun süredir görülmeyen yepyeni ve şiddetli bir rekabet sayfasını açtı.

Horoz sıkletin iki devi Pyotr Yan ve Merab Dvalishvili arasındaki maçın kaderi, artık sadece şampiyonun adını değil, Çinli nakavtçı Song Yadong'un bir sonraki rakibinin kim olacağını da belirleyecek.

Sizce 24 Ekim'de Abu Dabi'de düzenlenecek UFC 333 turnuvasında kim kazanır? Şampiyonluk kemerini koruyan Pyotr Yan mı, yoksa intikam ateşiyle yanan Merab Dvalishvili mi? Song Yadong'un yumruk gücü, horoz sıkletteki herhangi bir şampiyon için gerçek bir tehdit oluşturabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasının bu sıcak gelişmesini tüm dövüş sanatları hayranı arkadaşlarınızla paylaşın!