Asya'nın en üst düzey kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 1. haftası, Özbek futbolseverler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı oldu. Tahran'da oynanan merkez maçta İran'ın köklü kulübü Esteghlal, Katar futbolunun çok kez şampiyonu ve kıtanın devlerinden biri olan Al Sadd'ı konuk etti ve 3-0'lık ezici bir galibiyete imza attı. En dikkat çekici nokta ise bu parlak zaferin temelinde milli takımımızın savunma oyuncusu Rustam Ashurmatov'un yer almasıydı; 90 dakika boyunca savunmanın merkezinde güven veren bir performans sergileyerek rakip forvetlere geçit vermedi.

Takımın bir diğer Özbek yıldızı Jaloliddin Masharipov ise 81. dakikada oyuna dahil olarak maçın temposunun ev sahibi lehine kontrol edilmesine katkı sağladı. Aynı zamanda haftanın bir diğer çekişmeli mücadelesinde, Suudi Arabistan'ın yüksek finansal güce sahip kulübü Al Qadsiah, BAE şampiyonu Al Wasl'ı 2-1 mağlup etti. Peki, Esteghlal Katar devini nasıl çaresiz bıraktı, Özbek lejyonerlerin kıta çapındaki yeri ne kadar sağlamlaşıyor ve Suudi Arabistan'daki maçta hangi dramatik anlar yaşandı?

Tahran'da 3 sarsıcı darbe: Esteghlal, Al Sadd'ı nasıl darmadağın etti?

Ev sahibinin 90 dakikalık mutlak üstünlüğü ve gollerin kronolojisi:

9. dakikada gelen erken gol: Maçın başından itibaren inisiyatifi eline alan Tahran ekibi, Asani'nin 9. dakikada attığı isabetli şutla skoru açtı — 1:0;

İkinci yarının başında ikinci darbe: 47. dakikada Saharhizan, Katarlıların savunma hatasını soğukkanlılıkla değerlendirerek farkı ikiye çıkardı — 2:0;

90+5. dakikada noktayı koyan gol: Hakemin uzatma dakikalarında, 90+5'te Gholizadeh şık bir kontra atağı gole çevirerek Al Sadd'ın mağlubiyetini mühürledi — 3:0;

Katar şampiyonunun çaresizliği: Kıtanın en güçlü ve pahalı kadrolarından birine sahip olan Al Sadd, İran başkentinde rakip kaleye yol bulamadı.

Rustam Ashurmatov'dan sağlam bir duvar ve Masharipov'un dönüşü

Özbekistan milli takım yıldızlarının Tahran'daki başarısı:

Ashurmatov 90 dakika boyunca savaştı: Savunmanın merkezinde ilk 11'de sahaya çıkan Rustam Ashurmatov, tüm hava ve yer ikili mücadelelerinde üstünlük sağlayarak kalesini gole kapatmada kilit rol oynadı;

Masharipov'un taktiksel katkısı: 81. dakikada oyuna giren Jaloliddin Masharipov, rakip savunmaya ekstra baskı kurdu ve takımının son dakikalarda 3. golü bulmasına zemin hazırladı;

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e güçlü başlangıç: Hemşehrilerimizin kıtanın en prestijli kulüp turnuvasında sergilediği bu istikrarlı oyun, milli takımımız için de büyük bir başarıdır.

Suudi Arabistan'daki karşılaşma: Al Qadsiah, Al Wasl engelini aştı

1. haftanın eş zamanlı oynanan bir diğer şiddetli mücadelesi:

Dört dakikalık resital: Suudi kulübü adına 57. dakikada Quinones skoru açarken, 4 dakika sonra 61. dakikada Retegui rakip ağları ikinci kez sarstı — 2:0;

90+6. dakikada gelen teselli golü: BAE'nin Al Wasl kulübü pes etmeyerek, hakemin uzatma dakikalarında 90+6'da Leandro ile bir gol buldu ancak puan almak için çok geçti — 2:1;

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te hızlı başlangıç: 1. haftanın ilk sonuçları, bu sezon Batı bölgesinde favoriler arasındaki rekabetin görülmemiş seviyede olacağını gösterdi.

Özbek futbolcuların forma giydiği Esteghlal'in bu farklı galibiyeti, takımın bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupası için mücadele edebilecek gerçek bir güç olduğunu kanıtlıyor.

Sizce Rustam Ashurmatov ve Jaloliddin Masharipov'un oynadığı Tahran'ın Esteghlal takımı, bu yılki AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında hangi aşamaya kadar ilerleyebilir? Özbek lejyonerlerin bu tarihi zaferdeki katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Analiz ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve hemşehrilerimizin bu parlak zaferi hakkındaki önemli spor makalesini tüm futbolsever arkadaşlarınızla gururla paylaşın!