Islom Ismoilov, Neftchi'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1. hafta galibiyeti hakkında konuştu

Asya'nın en prestijli kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 1. haftasında Irak'ın Air Force kulübüne karşı alınan 1-0'lık kritik galibiyet, Özbek futbolseverlere büyük sevinç yaşattı. Karşılaşmanın ardından Fergana'nın Neftchi kulübü teknik direktörü Islom Ismoilov resmi basın toplantısına katılarak, çekişmeli geçen maçın detayları ve takım içindeki karmaşık durum hakkında gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Uzman isim, öncelikle tüm Fergana halkını ve takımı destekleyen tüm vatandaşlarımızı bu önemli başlangıçtan dolayı tebrik etti.

Basın toplantısında teknik direktör; taraftarların sert tepkisine neden olan yeni Brezilyalı lejyoner Yan Medeiros Sasse'nin performansı, takımdaki bitmek bilmeyen sakatlık dalgası, yıldız orta saha oyuncusu Jamshid Iskanderov'un ne zaman sahalara döneceği ve uyguladığı hücum futbolu felsefesini derinlemesine analiz etti. Peki, Islom Ismoilov neden "Topa sahip olmak bizim için hiçbir şey ifade etmiyor" dedi, teknik heyet maç sırasında nasıl büyük bir risk aldı ve Fergana ekibini bekleyen yoğun takvim nasıl yönetilecek?

«Başka yolumuz yoktu»: Büyük risk ve galibiyetin bedeli

Teknik direktör, Asya sahnesindeki ilk adımın neden zorlu geçtiğini açıkladı:

«AFC Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur»: «Maçtan önce çoğu kişi Neftchi'nin kolay kazanacağını veya farklı galip geleceğini düşünebilirdi. Ancak AFC Şampiyonlar Ligi üst düzey bir turnuvadır ve burada kimseye garanti galibiyet verilmez» dedi Islom Ismoilov;

Çifte baskı ve risk: Zaman ilerledikçe fırsatları değerlendirememek futbolcular üzerinde çifte baskı yarattı ve hatalar arttı. Bu nedenle teknik heyet çift forvet taktiğine geçerek birkaç farklı diziliş denedi: «Evet, bu büyük bir riskti ama başka yolumuz yoktu»;

En önemlisi sonuç: Hoca, maçın sonucunun galibiyetle bitmesini en büyük başarı olarak değerlendirdi: «Allah'a şükür, her şey istediğimiz gibi galibiyetle bitti. En önemlisi galibiyet. Diğer şeyler bizi ilgilendirmiyor».

Taraftar tepkisi çeken Sasse ve Iskanderov'un sağlık durumu

Kadro sorunları ve yeni lejyonerlerin uyum süreci:

Sasse'ye neden zaman lazım: Brezilyalı Yan Medeiros Sasse'nin performansına değinen teknik direktör, oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra hiçbir resmi maçta oynamadığını, Fergana'ya geleli bir hafta bile olmadığını ve sadece 2 antrenmanla AFC Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladığını vurguladı. Ayrıca Asya'da daha önce hiç oynamadığını (Brezilya ve Tunus'ta forma giydi) belirtti;

Zorunlu taktiksel karar: Aslında Sasse'nin bir devre oynaması gerekiyordu ancak Abror Ismoilov'un eski sakatlığı nüksedince Brezilyalıyı ikinci yarıda da oyunda tutmak zorunda kaldık;

Form tutmanın tek yolu: Yeni oyuncular sadece AFC Şampiyonlar Ligi Elit için kayıtlı olduğundan, onları bu tür resmi maçlar aracılığıyla form tutturmaktan başka çare yok;

Jamshid Iskanderov yakında dönecek: Yıldız orta saha oyuncusunun sağlığıyla ilgili endişelere yanıt veren Ismoilov, doktorların özel bir program üzerinde çalıştığını ve Iskanderov'un önümüzdeki günlerde takıma dönmesinin beklendiğini açıkladı.

«Topa sahip olmak bir şey ifade etmez»: Hücum futbolu felsefesi ve FIFA günleri

Takım taktiği ve önümüzdeki yoğun takvim analizi:

Savunmadan hücuma geçiş hızı: Teknik direktörün tam olarak memnun kalmadığı ana nokta, savunmadan hücuma geçişteki hız eksikliğiydi;

«İleri oynamayan hata yapmaz»: Ismoilov, taraftarların hatalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi: «Birileri 300-400 pas yapıp kaleye bir kez şut çekebilir. Bizim için önemli olan rakip ceza sahasına hızlı ulaşmak ve pozisyon yaratmak. İleri oynadığınızda her zaman hata olur. Sadece geriye veya yana oynayan hata yapmaz»;

FIFA günleri - büyük kurtuluş: Süper Lig, Özbekistan Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in yoğun takvimi nedeniyle futbolcular toparlanmaya vakit bulamıyor. Teknik direktör, FIFA günleri arasını sabırsızlıkla beklediğini, o dönemde sakatlananları geri döndürmek için hazırlık maçları yapılacağını belirtti.

Fergana kulübü, bu zorlu ve gergin galibiyetle Asya sahalarındaki mücadeleci karakterini ortaya koydu ve takımı önümüzdeki dönemde daha yüksek tempolu maçlar bekliyor.

Sizce Islom Ismoilov'un "Topa sahip olmak değil, doğrudan hücum futbolu önemli" felsefesi, Neftchi'ye AFC Şampiyonlar Ligi'nin sonraki maçlarında beklenen sonucu getirebilecek mi? Brezilyalı Sasse ve sakatlıktan dönen Jamshid Iskanderov'un takıma katılması oyunu ne kadar güçlendirecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Neftchi'nin tarihi zaferinin perde arkasının anlatıldığı bu özel basın toplantısı analizini tüm Ferganalı ve Özbek futbolseverlerle paylaşın!