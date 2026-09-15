Zelenskiy şart koştu!: Kiev'in resmi pozisyonu açıklandı — Rusya'ya karşı ciddi şüphe

Dünya siyasetinde ve Rusya-Ukrayna çatışmasında beklenmedik diplomatik tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Eylül'de tarafların birbirlerinin enerji sistemlerine saldırmama konusunda anlaştıklarına dair sansasyonel açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi Kiev'in net şartlarını ve kesin taleplerini duyurdu. Devlet başkanı, uluslararası ortaklara Rusya ile hayati altyapıların yok edilmesini durdurmaya yönelik garantili bir anlaşma sağlama teklifi sunduğunu belirtti.

Zelenskiy 'nin vurguladığına göre, sadece enerji değil, limanlar, gıda ve ilaç depoları gibi sivil halkın yaşamını sürdüren ağların da tam koruma altına alınması şart. Aynı zamanda Kiev, Moskova'nın her türlü vaadine şüpheyle yaklaştığını gizlemedi ve bu girişimin Rusya'daki yakıt fiyatlarını geçici olarak düşürmek veya siyasi etkinlikler için kullanılan bir 'hile' olmaması gerektiğini açıkça ifade etti. Peki, Zelenskiy, Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes teklifine karşı hangi somut şartları öne sürdü, Kiev neden sadece enerji ile sınırlı kalmak istemiyor ve ortak devletlerin üzerine nasıl ağır bir sorumluluk yükleniyor?

Enerji dışında liman ve depolar: Zelenskiy'nin temel talebi

Ukrayna lideri, koruma altına alınması gereken stratejik nesneleri sıraladı:

Hayati yapıların dokunulmazlığı: Başkan'a göre, gıda stokları, enerji ve vatandaşların yaşamını sağlayan tüm temel nesneler saldırılardan arındırılmış bölge ilan edilmelidir;

Günlük yıkımların boyutu: Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının doğrudan sivil altyapıya yönelik olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın enerji sistemlerinin, lojistik merkezlerinin, limanlarının, gıda ve ilaç depolarının sürekli hedef alındığını hatırlattı;

Eşitlik ve karşılıklı durdurma şartı: 'Eğer ortaklar, Rusya'nın elektrik enerjimize, diğer enerji nesnelerimize, kritik altyapımıza ve gıda tedarikimize saldırmayacağını garanti edebilirse, biz de elbette kendi saldırılarımızı durdurmaya hazırız', diyerek kesin şartını koydu Ukrayna lideri.

'Rusya'nın vaadine güven yok': Benzin krizi ve siyasi oyunlar riski

Kiev yetkilileri geçici hilelere ve siyasi hesaplara karşı çıkıyor:

Moskova'nın niyetine karşı derin şüphe: Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya içtenlikle ve sonuna kadar uyma isteği olduğuna kesinlikle inanmadığını açıkça kabul etti;

Seçim ve yakıt gerilimini yumuşatma aracı olmamalı: Ukrayna Devlet Başkanı, bu sürecin Rusya tarafından benzin ve dizel konusundaki iç gerilimi yumuşatmak veya siyasi süreçleri yürütmek amacıyla tek seferlik bir maske olarak kullanılmasının ve sonrasında bozulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı;

Uzun vadeli ve güvenilir garanti: Kiev'in talebine göre, varılacak anlaşma sadece sözlü bir beyan değil, uluslararası ortakların denetiminde, uzun vadeli ve insanların hayatında somut bir barış yaratacak bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

Trump'ın sansasyonu ve barışa doğru ilk adım imkanı

Beyaz Saray açıklamasından sonra ortaya çıkan diplomatik gerilimin analizi:

Trump'ın 14 Eylül'deki sansasyonu: ABD Başkanı, Truth Social ağında her iki tarafın enerjiye saldırmama konusunda anlaştığını ve dizel fiyatlarının artışına bu savaşın neden olduğunu yazmıştı;

Gerilimi azaltma — büyük barışa giden yol: Zelenskiy, savaşı durdurmanın şart olduğunu hatırlatarak: 'Kritik altyapı konusunda gerilimi azaltmak (deeskalasyon), büyük barışa doğru ilk adım olabilir', dedi;

Ortaklardan somut adımlar bekleniyor: Ukrayna tarafı, bu konuda uluslararası ortaklardan, özellikle Batı ve ABD'den somut, pratik ve garantili teklifler beklediğini bildirdi.

Donald Trump'ın anlaşma hakkındaki haberinden sonra Zelenskiy'nin açıkladığı pozisyon, bu girişimin karmaşık şartlara sahip olduğunu ve kapsamlı garantiler olmadan hayata geçmeyeceğini gösteriyor.

Sizce Donald Trump'ın bahsettiği bu altyapısal 'ateşkes' gerçeğe dönüşebilir mi, yoksa Zelenskiy'nin dediği gibi Rusya tarafı bunu benzin krizini yumuşatmak için kullanıp sonra saldırılara devam mı edecek? Ukrayna'nın koyduğu tüm şartların tam olarak yerine getirileceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük siyaset sahnesindeki bu keskin tartışmaların analizini tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası olayları takip edenlerle paylaşın!