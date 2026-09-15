Cidde'de büyük drama: Paxtakor, Asya'nın son şampiyonundan puan kopardı

Asya kulüp futbolunun zirve turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 1. haftası, tüm kıtayı sarsan dev bir sansasyon ve dramatik olaylarla sona erdi. Taşkent temsilcisi Paxtakor, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, turnuvanın son şampiyonu olan yıldızlar topluluğu Al Ahli'nin sahasında cesur bir mücadele sergileyerek 1-1'lik tarihi bir beraberlik elde etti.

60 binden fazla yerel taraftarın yoğun baskısı altında geçen maçta Taşkent ekibi pes etmeyi aklından bile geçirmedi: 86. dakikada oyuna sonradan dahil olan Brezilyalı lejyoner Flamarion, Edouard Mendy'nin kalesini sarsarak Suudi devini şoke etti.

Ev sahibi ekip, ancak hakemin uzattığı 90+3. dakikada oyuna sonradan giren milli forvet Firas Al-Buraikan'ın golüyle mağlubiyetten kurtulabildi. Peki, kaleci Otkir Nazarov liderliğindeki savunma hattı, Premier League yıldızları Ivan Toney ve Galeno'yu nasıl etkisiz hale getirdi, Taşkent ekibinin taktik planı nasıl işledi ve bu sonuç Özbek kulüplerinin kıtadaki itibarını ne kadar artırdı?

86. dakikada gol ve 90+3'te drama: Cidde gerilimi

Maçın kaderi son dramatik dakikalarda belli oldu:

Flamarion'dan sansasyonel gol: 69. dakikada Dostonbek Hamdamov'un yerine oyuna giren forvet Flamarion, 86. dakikada Al Ahli savunmasının boşluğunu soğukkanlılıkla değerlendirerek Edouard Mendy'nin koruduğu ağları havalandırdı — 0:1;

90+3. dakikada cevap: Suudi ekibinin yoğun baskısı sonucunda hakemin eklediği 90+3. dakikada Firas Al-Buraikan golü bularak dengeyi sağladı ve ev sahibini kaçınılmaz bir utanç verici mağlubiyetten kurtardı — 1:1;

Asya şampiyonuna karşı cesur duruş: Kıtanın son şampiyonu, kendi evinde Özbek kulübü karşısında puan kaybetmek zorunda kaldı.

Toney ve Galeno'yu durduran duvar: Sahadaki kadrolar

İki takım teknik direktörlerinin kullandığı ana güçler ve değişiklikler:

Paxtakor 'un dirençli savaşçıları: Otkir Nazarov, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin (46. dakikada Morteza Pouraliganji), Sherzod Nasrullayev (78. dakikada Hojiakbar Alijonov), Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev, Dostonbek Hamdamov (69. dakikada Flamarion), Ibragimov, Bashar Resan ve Husayn (69. dakikada Joseph Chinedu);

Al Ahli'nin yıldız ordusu: Kalede Edouard Mendy, sahada Hamid, Merih Demiral (68. dakikada Sulayman), Yaslam, Baattia, Diaby (62. dakikada Atanagana), Goncalves, Naif (46. dakikada Eduard Spertsyan), Shamat, Brezilyalı Galeno (53. dakikada Al-Mutairi) ve İngiltere milli takımı forveti Ivan Toney (68. dakikada Firas Al-Buraikan);

Savunma disiplini: Otkir Nazarov ve savunma merkezi, rakibin yüz milyon avroluk forvetlerine boş alan bırakmayarak Suudi kulübünün yıldızlarını erken oyundan düşürdü.

Özbek futbolunun onuru ve gruptaki altın puan

Cidde'deki bu mücadele, Paxtakor'un kıta ölçeğindeki statüsünü gösterdi:

Deplasmanda değerli sonuç: Asya'nın en zengin ve en güçlü kulübünün evinde alınan bir puan, 'Aslanlar'ın bir sonraki tura yükselme mücadelesinde stratejik öneme sahip;

Taktik olgunluk: Teknik direktörün ikinci yarıda yaptığı değişiklikler — özellikle Pouraliganji, Alijonov, Chinedu ve Flamarion'un oyuna girişi savunmayı sağlamlaştırdı ve hücumda tehlike yarattı;

Gelecek turlar için moral gücü: Kıta deviyle başa baş mücadele edip galibiyete çok yaklaşan Taşkent kulübü, bu maçtan sonra sonraki rakiplerine büyük bir özgüvenle yaklaşacak.

Paxtakor'un Cidde'de sergilediği cesur irade, Özbek kulüplerinin Asya'nın herhangi bir devine karşı korkusuzca ve dirençle oynayabileceğini kanıtladı.

Sizce Taşkent'in Paxtakor takımı, Cidde'de Asya'nın son şampiyonunun sarayından galibiyetle dönmeyi hak etti mi? 90+3. dakikada kaçan bu galibiyetin sebebi neydi ve 'Aslanlar'ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit sezonundaki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun gururunu yansıtan bu heyecan verici maçın analizini tüm futbolseverlerle ve sevdiklerinizle paylaşın!