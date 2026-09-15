OpenAI, Glass Imaging şirketini 300 milyon dolara satın aldı

·5·Teknoloji
OpenAI, Glass Imaging şirketini 300 milyon dolara satın aldı

Yapay zeka alanında lider olan OpenAI, akıllı telefonlar için kamera teknolojileri geliştiren Glass Imaging girişimini 300 milyon doların üzerinde bir bedelle satın aldı. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bu haber, ChatGPT geliştiricilerinin donanım pazarına aktif bir şekilde giriş yaptığını gösterdiği için teknoloji dünyasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2019 yılında Kaliforniya'nın Los Altos şehrinde kurulan Glass Imaging, bugüne kadar yatırımcılardan yaklaşık 30 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Şirket, zamanında iPhone cihazlarındaki ünlü Portrait Mode özelliğini geliştiren ekibe liderlik eden eski Apple mühendisleri Ziv Attar ve Tom Bishop tarafından kuruldu.

Yapay zeka ile kamera yeteneklerini artırma

Bu deneyim, Glass Imaging'in faaliyetlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Girişim uzmanları, akıllı telefon kameralarının fiziksel boyut ve optik sınırlamalarını yapay zeka yardımıyla aşmak için çalışıyorlar. Ixbt.com'a göre şirket, fotoğrafları çektikten sonra işlemekle yetinmiyor.

Glass Imaging'in sinir ağları, belirli bir akıllı telefon modelinin kamera sistemini derinlemesine analiz ediyor. Sonuç olarak, deklanşöre basıldığı anda herhangi bir ek işleme gerektirmeyen yüksek kaliteli görüntüler elde etme imkanı yaratılıyor. Bu yaklaşımın, gelecekte mobil fotoğrafçılık kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

OpenAI ve yeni donanım cihazları stratejisi

OpenAI henüz bu satın alma hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ChatGPT geliştiricilerinin; akıllı telefonlar, kulaklıklar ve yapay zeka tabanlı yardımcı cihazlar dahil olmak üzere kendi özel donanımlarını geliştirmek üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyordu.

Hatırlatmak gerekirse, 2025 yılında OpenAI CEO'su Sam Altman ve efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive'ın, io adlı yeni bir cihaz girişimi üzerinde birlikte çalıştığı duyurulmuştu. O dönemde OpenAI'ın, Jony Ive'a ait şirketi 6,5 milyar dolara satın aldığı bildirilmişti. Glass Imaging satın alımının da bu küresel donanım stratejisinin mantıksal bir devamı olduğu tahmin ediliyor.

OpenAIGlass ImagingYapay ZekaTeknolojiAkıllı Telefon Kamerası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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