Kylian Mbappe, Florentino Perez ile on yıllık ilişkisini anlattı

·2·Spor
Kylian Mbappe, Florentino Perez ile on yıllık ilişkisini anlattı

Fransız yıldız forvet Kylian Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid'e transferinin arkasındaki on yıllık karmaşık müzakereleri ve kulüp başkanı Florentino Perez'in kararlılığını detaylarıyla anlattı. AS gazetesine verdiği röportajda futbolcu, Madrid ekibine katılma sürecinin sadece bir transfer değil, uzun yıllara dayanan sabır ve karşılıklı ilişkilerin bir ürünü olduğunu vurguladı. Bunu Goal.com bildiriyor.

Uzun yıllar süren spekülasyonlar ve söylentilerin ardından İspanya'nın başkentine taşınan forvet, Florentino Perez ile tam on yıl boyunca iletişimde kaldığını açıkladı. İfadesine göre kulüp başkanı, her durumda destek göstererek hedefinden bir an olsun vazgeçmedi ve sonunda amacına ulaştı.

On yıllık güven ve kararlılık

Kylian Mbappe, Florentino Perez'in kariyerindeki her olumlu veya olumsuz karara her zaman anlayışla yaklaştığını belirtti. Perez, Fransız forvetin gelecekte mutlaka Madrid formasını giyeceğini sürekli tekrarlıyordu ve bu vaat nihayet gerçekleşti.

«Beni buraya getiren kişi o. Gelmeden önce bile tam on yıl boyunca iletişimde kaldık. Hem Madrid hem de kariyerim için her kararda sevgi ve anlayış gösterdi. Bana bir gün Real Madrid forması giyeceğimi hep söylerdi ve işte buradayım, çok mutluyum» ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in cazibesi

Dünya şampiyonu forvet, transfer sürecinde kimsenin onu ikna etmesine gerek olmadığını, çünkü Real Madrid'in büyüklüğünün kendisi için her zaman aşikar olduğunu ekledi. Çocukken odasının duvarına Madrid efsanelerinin posterlerini asan futbolcu için bu adım kaderin bir gereğiydi.

Geçmiş yıllarda gerçekleşmeyen girişimler ve transfere engel olan faktörler hakkında konuşurken, futbol dünyasında zamanlamanın çok önemli olduğunu kabul etti. Ona göre her işin bir zamanı var ve tüm koşulların olgunlaşması gerekiyor.

«Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid'e gelmek için kimseyi ikna etmeye gerek yok. Eğer futbol tarihinin bir parçası olmak istiyorsanız, bir gün bu takımda oynamanız gerekir. Elbette geçmişteki girişimler başarısız olduğunda hayal kırıklıkları yaşandı, ancak futbolcunun hayatı geriye değil, ileriye bakmayı gerektirir» diyerek sözlerini tamamladı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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