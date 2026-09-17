Xiaomi, HyperOS 4 güncelleme takvimini duyurdu

Xiaomi, en yeni işletim sistemi olan HyperOS 4 yazılımını alacak akıllı telefonların listesini ve resmi dağıtım takvimini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, yeni sistem toplamda 60'tan fazla Xiaomi ve Redmi markalı mobil cihaz için kademeli olarak sunulacak. Bu güncelleme, kullanıcılara daha gelişmiş bir arayüz ve genişletilmiş özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

HyperOS 4 yazılımının dağıtım sürecinin 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren resmen başlayacağı belirtildi. Güncelleme akışının birkaç ay sürmesi ve kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor; bu durum teknik kararlılığı sağlamaya yardımcı olacaktır.

Güncelleme dalgaları ve tarihler

Şirketin sunduğu resmi takvime göre, yazılım dağıtımı birkaç aşamaya ayrılmıştır:

Birinci dalga (15 Ekim 2026): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 Pro Max Champion Edition modelleri.

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 Pro Max Champion Edition modelleri. İkinci dalga (en geç 31 Ekim 2026'ya kadar): Bu aşamada bir dizi amiral gemisi ve popüler cihaz güncellemeyi alacak.

Bu aşamada bir dizi amiral gemisi ve popüler cihaz güncellemeyi alacak. Üçüncü dalga (en geç 15 Kasım 2026'ya kadar): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, ayrıca Redmi Turbo 4 Pro ve özel Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition sürümleri.

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, ayrıca Redmi Turbo 4 Pro ve özel Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition sürümleri. Dördüncü dalga (en geç 30 Kasım 2026'ya kadar): Desteklenen diğer cihazlar için kademeli dağıtım tamamlanacaktır.

Akıllı telefon pazarında lider konumda bulunan bu markanın yeni işletim sistemine geçişi, kullanıcılar için cihazın çalışma hızını ve güvenliğini artıracaktır. Yazılımın kademeli olarak dağıtılması, sunucular üzerindeki yükü azaltarak hataların önlenmesine yardımcı olur.